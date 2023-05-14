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兩性之間／財務依賴 23%怨偶不分手

編譯周芳苑

金錢經常是伴侶鬧翻的導火線，卻也可能是繼續維持關係的主要原因。根據線上借貸機構LendingTree 最新報告，在愈來愈多人經濟拮据下，全美有23%的伴侶繼續維持關係，主要是因為財務相互依賴。

紐約財務管理公司Francis Financial總裁兼執行長法蘭西斯(Stacy Francis)是認證財務規畫師，鑑於通膨飆升，她對許多伴侶為了金錢而維持關係絲毫不訝異。

無論處境變好或變壞，金錢在多數伴侶的關係中扮演重要角色。

根據聯邦準備理事會(Federal Reserve Board)的研究，當一段有承諾的關係開始時，個人財務基礎愈好、信用分數愈高，過了最初幾年便分手的可能性愈小。

人們處於承諾關係中往往較能妥善理財，丕優研究中心(Pew Research)調查發現，在兩人關係中，男方或女方的收入都會增加、財務狀況更穩健。

法蘭西斯說，婚姻是愛的結合，也是一種經濟安排，通常不會想到錢直到問題產生。專家認為，兩人關係中的理財模式沒有一定標準，只要彼此達成共識就可以。

LendingTree 發現，大約62%已婚、有正式法律伴侶關係、或者同居的伴侶至少共有一個帳戶，財務完全合併的比率只有41%。

法蘭西斯建議採取三管齊下模式，保有「你的」、「我的」、「我們的」帳戶，除了共有帳戶，還各自保有個人帳戶，通常從兩人薪資提撥固定比例放入共同帳戶。

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