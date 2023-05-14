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星座／5月14日至5月20日 天蠍座人氣上升 天秤座為人作嫁

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牡羊座

總運指數：★★★★★

諸事順遂的一周，大小煩心事都為你讓出一條路，你只管朝著自己的目標向前衝就好，可望達成預期的目標。

幸運色彩：象牙白

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

金牛座

總運指數：★★★☆☆

過去一直想做的事情本周可望初見雛形，只要你再多投入些心力上去，努力去完善這些事情，那麼它們就會呈現出你要的局面。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：雙子座

貴人星座：天蠍座

雙子座

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精彩。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：巨蟹座

巨蟹座

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天秤座

獅子座

總運指數：★★★★☆

好運相隨的一周，約會次數不多，但每一次都能讓你很享受；事業高速發展，可望提前完成目標；對財富不可抱有太多貪念，否則你會失望。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

處女座

總運指數：★★★☆☆

愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

天秤座

總運指數：★★☆☆☆

為他人作嫁的悲劇將在本周頻繁上演。你希望受到心儀對象、公司高層的矚目，遺憾的是遲遲拿不出行動。你總是將內心的好想法都告訴別人，往往就會被小人所偷用。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

天蠍座

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：玉石白

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

射手座

總運指數：★☆☆☆☆

這一周你渴望瀟灑，但現實讓你不得不接受各種束縛。為了生活、家人，你必須放棄一部分自我，勉強自己去做一些心不甘情不願的事情。

幸運色彩：瑪瑙藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

你想獨力完成的事，在這一周往往會完成不了，因為急於求成的心情會讓你喪失理性處理事情的能力。與人合力去做，效果會要好很多。

幸運色彩：古銅色

速配星座：射手座

貴人星座：雙魚座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

你要做好心理準備，將會接受命運考驗。那些原本你認為能夠三兩下擺平的事情，往往會因為其隱藏的難度，令你不得不耗費大把的時間與精力。

幸運色彩：馬鞍棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★★★★☆

整體運勢還算不錯，愛情雖然有些平淡，但也不會讓你有後顧之憂，你可以把更多的心思投入到工作與學習當中，收穫將會與你付出的汗水成正比。

幸運色彩：璀璨紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

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