大仁說財經／當AI走進醫療 有助病患權益？

Epic公司的MyChart軟體，超過1.6億人使用，患者可以直接獲取他們的健康資訊和護理團隊。（截自Epic官網）

在4月中於芝加哥舉行的「醫療保健資訊和管理系統協會(HIMSS)全球健康大會」中，關於人工智慧(AI )及其在醫療保健中功用的辯論成為焦點，超過3萬5000名醫師、其他醫療保健工作者、高管和工程師齊聚一堂，討論健康和科技領域的最新進展。

微軟 、谷歌和亞馬遜等公司在會場中大張旗鼓地宣傳AI新健康軟體，專家小組回答了有關如何使用該科技解決醫療業挑戰的問題，例如人員短缺和醫師疲乏。

多年來，許多醫療保健組織和企業一直在以各種不同的方式使用AI，但去年底，當微軟投資的OpenAI推出新聊天機器人ChatGPT後，一個被稱為生成AI的觀念突然導入公眾意識。生成式AI是指可以使用來自最終用戶相當複雜的提示來生成文本或圖像的過程。

正如生成式AI引起公眾關注一樣，它也吸引了醫學 界的注意。

AI是HIMSS會議開幕主題演講的焦點，HIMSS執行長伍爾夫(Hal Wolf)在討論開始時開玩笑地透露，他也曾向ChatGPT詢問如何解決全球醫療保健挑戰。

不過微軟全球醫療長瑞尤(David Rhew)非常肯定，生成式AI的確可以「改革」以解決醫療保健業的重大問題：「在臨床工作流程中採用這些大型語言模型(LLM)和AI的機會是巨大的，我們必須對此承擔責任。」

對他而言，這代表了須從科技的「高影響、低風險」用途開始，例如簡化管理任務。

開發診斷性或直接面對患者的生成性AI軟體風險更高，因為它們對公司、學術界和聯邦機構如食品和藥物管理局(FDA)引發重大的監管問題。瑞尤表示，想像AI就像醫療保健業剛剛被導入汽車使用，而停車標誌、交通訊號或道路尚未建立，「我們仍然需要弄清楚如何一起做這件事。」

但與此同時，行政或「後台」任務不需要太多監管，並且真的需要一些有效的解決方案，因為文書工作通常對臨床醫師來說是負擔。

2016年由美國醫學協會(AAA)資助的一項研究發現，醫師每花一個小時與病人相處，就得額外花兩個小時進行行政工作。該研究指出，醫師絕大多數還得在工作時間之外多花一到兩個小時做文書工作。

同樣，在2017年，美國醫學院協會雜誌(JAAMC)發布一項調查，受訪者表示他們大約24%的工作時間花在行政任務上。超過三分之二的接受調查的醫師報告，行政責任「對他們提供高質量護理的能力產生負面影響」。

因此，HIMSS相信生成式AI可以提供協助完成這些任務。

微軟也宣布擴大與醫療保健軟體公司Epic Systems的合作夥伴關係，幫助醫院和其他醫療系統儲存、共享和訪問電子健康紀錄。超過1.6億人使用Epic公司的MyChart軟體，患者可以直接獲取他們的健康資訊和護理團隊。

Epic首次採取AI技術，自動生成以MyChart軟體從患者那裡收到的訊息，提供草擬的醫師回覆草稿。醫師自然不必非使用建議的草稿不可，但如果選擇編輯或發送草稿，則可以節省不少時間。

微軟的語音識別子公司Nuance Communications也於3月在HIMSS大會前發布一款名為DAX Express的臨床筆記軟體。DAX Express在患者就診後幾秒鐘內即可自動起草臨床紀錄，來減輕臨床醫師的行政負擔。

其他業者也在努力採用生成式AI來減輕管理負擔。

Amazon Web Services宣布與荷蘭健康科技公司飛利浦擴大合作夥伴關係。AWS已經支持飛利浦許多現有雲端和AI計畫，例如幫助放射科醫師更快地分析掃描和醫學圖像的計畫，甚至在家中就可進行。

但最新的合作公告意味著飛利浦還將使用AWS的生成AI科技來簡化其臨床工作流程，並進一步提升其成像能力。

3M Health Information Systems還宣布，它還與AWS的機器學習和生成AI合作，以減少醫師的行政工作量。3M HIS支援超過30萬名醫師使用對話式AI平台。該公司表示，AWS技術將使醫師更容易在電子病歷中自動完成準確的臨床紀錄。

同樣，谷歌雲端也宣布一個理賠加速套件，使用AI來簡化健康保險理點處理和事先授權。

根據醫療保險和醫療補助服務中心的數據，目前的事先授權流程平均需要10天。 谷歌的AI將圖像、PDF或其他健康紀錄中出現的非結構化數據，轉換為更易於消化的格式，從而減輕提供商的一些管理負擔。

微軟的瑞尤表示，生成式AI在提高醫療保健管理效率方面具有「巨大」潛力。但隨著醫療保健和科技業者繼續取得更複雜的進步，產業領導者、監管機構和社區學者將必須確保生成AI是公平的，不會造成傷害。