封面故事／我是媽媽 我拍攝母子成長

近年的系列照片中，也加入汪曉青兒子的創意。(汪曉青提供)

台裔攝影 師汪曉青與先生在英國 攻讀博士期間意外懷孕，她從感覺「人生被毀滅」，到「擁抱過程」期間，每一年拍下與兒子的照片，記錄兩人在此過程中的心境成長，22年累積的12張系列照片「母親如同創造者」；如今在社群媒體上有不少孕媽媽都會用手機 記錄孕期肚子的成長，身為孕期自拍照的「始祖」，汪曉青透過作品，向全世界證明，女性在為人母後，仍可以在母職中保有自我。

一家人將拍攝創作視為重要的家庭活動。(汪曉青提供) 汪曉青今年受邀到紐約市展出作品。(汪曉青提供)

汪曉青日前受到由國際攝影藝術經紀協會(The Association of International Photography Art Dealers)主辦的攝影博覽會邀請，在紐約市展出「母親如同創造者」系列作品，該套作品讓幾乎被隱藏的母職角色受到重視，並且翻轉母職的定義，重新發現母親具有無窮的創造力。

這張照片開啟了汪曉青拍攝「母親如同創造者」系列作品的靈感。(汪曉青提供) 兒子出生的隔年，汪曉青抱著他與前一年她懷孕時拍下的照片合影。(汪曉青提供) 在拍攝的過程中，汪曉青看到自己和兒子的成長。(汪曉青提供)

汪曉青在受訪時表示，她與丈夫婚後兩人一起到英國攻讀博士，當時在有避孕的情況下仍意外懷孕，對她來說「感覺未來都被毀掉」；汪曉青解釋，媽媽在家庭中多是扮演犧牲的角色，懷孕像是在她的人生中加了一個句號或是分號，也讓未來人生規畫受到影響。

「我一開始很抗拒有小孩這件事，於是開始去尋找，為什麼會有這樣強大的抵抗在我身上發生」；身為藝術家的汪曉青說，在傳統文化中對「母親」的觀念就是要「犧牲自我」，但藝術家的角色卻是要「保有自我」，兩者衝突下，再加上孕期的各種孕症，讓她感覺到精力和自我都被剝奪，於是在2001年拍下了該系列的第一張照片，記錄自己是「如何在母親的身分中消失」，也當作是自我存留。

在系列的首張照片中，一頭短髮的汪曉青在預產期前一天拍下自己的肖像照，照片中她的坐姿有別於傳統觀念中女性應該「坐有坐樣」，「兩腿開開」的她一隻腳盤在床上，另一隻腳則垂在床沿；汪曉青說，透過這樣的姿勢，她想表達自己在孕期中水腫很不舒服，感到生氣，不想符合世道要求般好好坐著，另一方面，她也想要讓觀賞者感覺到母親這個角色的重要性。

拍下第一張照片後不久，汪曉青的兒子順利出生，她2002年在英國拍下第二張照片，背景則是她在預產期前拍的第一張照片；「這張照片讓我在倫敦大學的女性指導教授很不屑，覺得『當媽媽』這個題目，不值得成為博士研究題目」，但對於汪曉青來說，她在懷孕過程中，遍尋不著有藝術家談論女性的苦楚，反倒有不少以男性觀點去描述自己為人父、為人子的故事，堅持要以第一人稱講述母親故事的汪曉青，於是轉學到英國布萊敦大學，而她的題目卻受到男性指導教授的鼓勵，表示從未看過這樣的題目。

22年12張照片 看見變化

22年間總共拍下12張照片，每一張照片都是以前一年的照片為背景，形成像是「時空隧道」般的畫面；汪曉青說，她在過程中曾抱著兒子在書房裡對話，發現除了兒子在成長，自己也在變化。

在研究過程中針對該題目做田野調查，汪曉青說，她曾問其他媽媽，當母親的體驗如何，大多都會獲得「不要再說，一切都是苦」的答案，認為孩子、家庭的成就功勞不全在母親；「可是我身在母職，卻覺得母親很厲害，需要不斷成長，面對小孩，不僅創造力，還要有彈性、各種能力」，她表示，人母應該要正視自己做的事情都是好的，並且記錄下來，才能看到過程、看到累積。

近年的系列照片中，也加入汪曉青兒子的創意。(汪曉青提供) 在拍攝「母親如同創造者」系列作品時，汪曉青一家人全員出動設置背景。(汪曉青提供)

從兒子剛出生到如今已經21歲，汪曉青仍每過一段時間就會和他繼續拍系列照片，從第一張照片到如今累積的12張照片，也可以看到內容、風格的變化；汪曉青說，這樣的變化與攝影史有關，從過去的底片到如今的數位輸出，媒材的轉變造成技術上的困難，另外風格也是根據時代變化，如今照片內容也逐漸加入兒子的想法。

汪曉青說，過去的照片風格由她掌控，從2018年開始她就開始讓兒子參與，問孩子過去這一年有沒有什麼事情是想紀念的，兩人在討論、構想畫面；該年的照片就是以兒子感興趣的動漫為發想，在照片中加入對話框，兩人的姿勢也是由動漫角色討論出來，「媽媽的角色不是讓孩子永遠跟隨，而是一起溝通、創造生活，讓他擁有他的自我與主見，生活才會愈來愈豐富。」

談到「母親如同創造者」系列作品，汪曉青說，會受到關注，並在此次受到商業展邀請參展也是「出乎意料」，「畢竟肖像畫不好賣，而且是以『母親』為主題，又不是什麼名人」，但是汪曉青透過該系列作品，除了從藝術方面呈現母職的偉大，也讓許多觀者有不一樣的想法及回饋。

在拍攝的過程中，汪曉青看到自己和兒子的成長。(汪曉青提供) 近年的系列照片中，也加入汪曉青兒子的創意。(汪曉青提供)

系列照片 翻轉母親形象

汪曉青回憶，曾有年輕女性被傳統觀念嚇到，認為生小孩是女生的「天職」，而因為要生小孩，女性就得犧牲自己，但在透過她的作品後，該名女性被鼓勵，了解到女性在當母親的當下，也能擁有自己；另外還有男性在看到她的作品，感到「忌妒」和「羨慕」女性，因為在傳統社會教育制度下，讓父親和小孩保持距離，但與孩子親近卻是人類心裡最中心且最基本的東西，於是被鼓勵要花更多時間陪小孩，「不能讓女生獨得這樣的經驗」。

對於如今手機相機功能發達，有愈來愈多女性開始記錄孕期間身體的變化，以及產後孩子的成長，日前「Eye Mama Project 」國際視覺平台，開始收集自2015年起全世界媽媽攝影師的作品，透過照片分享媽媽眼中的母性故事；該平台邀請汪曉青為出版物撰寫前言，肯定她是該領域的「始祖」，對此汪曉青感到相當特別，她也透過該系列照片，證明母親除了可以在母職中保有自我，更能運用創造性來翻轉固有的母職迷思，挑戰刻板的母親形象。