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美國現象／只播女性賽事 亞裔女開酒吧大賺

編譯周靜芝
阮珍妮開的「運動胸罩」（Sports Bra）酒吧，是全美第一家只播放女運動員比賽的運動酒吧。（取自Sports Bra）
阮珍妮開的「運動胸罩」（Sports Bra）酒吧，是全美第一家只播放女運動員比賽的運動酒吧。（取自Sports Bra）

當阮珍妮（譯音，Jenny Nguyen）簽下租約想開一家夢想中的酒吧時，她不確定是否能撐上幾個月；但上個月，43歲的她在俄勒岡州波特蘭的酒吧慶祝開業滿周年。這家名為「運動胸罩」（Sports Bra）的酒吧，是全美第一家只播放女運動員比賽的運動酒吧（Sports Bar）。

「運動胸罩」在開業的前八個月，獲利就達94萬4000元。阮珍妮希望「運動胸罩」可...
「運動胸罩」在開業的前八個月，獲利就達94萬4000元。阮珍妮希望「運動胸罩」可以幫助像她這樣的人，找到歸屬感。（取自Sports Bra）

八個月賺近百萬

儘管小眾的商業模式和高通膨使食品和飲料價格飆漲，但酒吧生意一直不錯，在2022年開業的八個月裡，獲利就達94萬4000元。阮珍妮說，開業的第一年就賺到了錢。

身為一名女性運動迷，阮珍妮說，走進入一個公共場所，例如運動酒吧，很難找到播放女性賽事的地方，尤其是在有其他男性運動比賽的情況下更是如此。

阮珍妮形容自己個性謹慎、討厭做有風險的事，但對女性運動的熱愛以及女性賽事長期遭忽視下，促使她掏出僅有的2萬7000元積蓄，打算放手一試。

「運動胸罩」在2022年開業的八個月裡，獲利就達94萬4000元。阮珍妮說，開業...
「運動胸罩」在2022年開業的八個月裡，獲利就達94萬4000元。阮珍妮說，開業的第一年就賺到了錢。（取自Sports Bra 臉書）

搞笑取名變真實

阮珍妮是個籃球迷，韌帶受傷前曾是華盛頓州克拉克學院籃球隊員。她也在餐廳工作過三年，是里德學院的行政主廚。

2018年，阮珍妮和一群朋友想看NCAA女子籃球冠軍賽。她回憶說，他們去了一家沒什麼人的酒吧，還得懇求酒保把其中一台最小的電視，從男子運動轉成成女子冠軍賽。

阮珍妮17歲時出櫃，是名女同性戀者，她說在多數傳統的運動酒吧裡，總感覺自己不受歡迎。「運動胸罩」可以幫助像她這樣的人，找到歸屬感。

在給酒吧取名時，阮珍妮說，她第一個想到的就是「運動胸罩」，而且不停想著這個名字，覺得它很好聽，而且認為它也「很搞笑」。

阮珍妮開業的第一年就賺到了錢，圖為店內販售的飲料，有Sports Bar的標誌。...
阮珍妮開業的第一年就賺到了錢，圖為店內販售的飲料，有Sports Bar的標誌。（取自Sports Bra臉書）

助其他女性創業

阮珍妮的儲蓄，加上從朋友、家人那湊出的4萬元借款，她估計可以維持酒吧三個月的運轉。2022年2月，她計畫在眾籌網站募資4萬8000元，這些足以讓她多六個月的財務周轉，並建立起能持續經營下去的固定客群。

令她驚訝的是，由於一篇報導發揮病毒性行銷傳播力量，讓該活動在短短30天內便籌集超過10.5萬元。阮珍妮說，在那一刻，她對自己說，「這可能會成功」。

與順利眾籌相反的是，阮珍妮先前向多家銀行和小企業協會貸款時都吃了閉門羹，理由通常是：疫情期間這種特別的生意、又是第一次創業風險太大。

阮珍妮的另一個挑戰是，很難找到足夠的女性體育賽事來填滿電視螢幕。根據2021年南加大的一項研究，在所有的電視體育報導中，只有約5%的內容是關於女性運動賽事。

慶幸的是，現在她不再單打獨鬥。另一家女性運動酒吧已在西雅圖開業，阮珍妮說，她正與其他一些潛在的創業者聯繫，他們向她諮詢在其他城市開設類似酒吧的建議。

阮珍妮說，她希望有更多的人能體驗到走進這裡的感覺，如果只局限在這間屋子、一次只能容納40人，感覺有點「自私」。

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