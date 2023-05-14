封面故事／ 我憶慈母 幼人之幼獲感念

我的媽媽是「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」的實踐者。（作者提供）

「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」 這句至理名言出自「孟子．梁惠王上」，意思是說將親、愛自己親人的心，推廣到其他人的身上。

媽媽從小失恃，外婆是中醫師，家學淵源，外婆自己也喜歡研究草藥，39歲時就因為嘗試不明草本植物，引起毒性反應，短短三天就去世了。媽媽是么女，有一個姊姊，已經出嫁；兩個哥哥尚未娶親，這對當時尚 且年幼的媽媽來說，不啻是青天霹歷，猶如天塌下來一般，兩眼一片漆黑；縱然父兄百般呵護、疼愛，但不能替代母愛，心靈深處的恐慌、混亂，無邊的孤單寂寞，12歲的小女孩沒有選擇的餘地，只能獨自面對和承擔，那種刻骨銘心的切膚之痛，是經歷過方能懂得的痛。

護鄰居失恃兄弟

早期的台灣，局勢動盪、社會不安、人心惶惶、百業待舉，眷村的生活尤為清苦，住在對面的成家媽媽體弱多病，媽媽常幫她照看兩個年幼的兒子，在老大小飛五歲，老二小新兩歲的時候，成媽媽不幸病逝。

生活是現實的，當時我們家四個孩子，姊姊八歲、哥哥六歲、我三歲、弟弟一歲；家境並不好，家務也很繁重，媽媽不可能也沒有辦法長期照顧成家兄弟，成伯伯再婚對象不好找，後來經人介紹，娶了喪偶的賴阿姨，婚後賴阿姨常回娘家，她沒有把繼子們關在家，而是把他們鎖在門外，成伯伯心力交瘁，基本上放任不管。

在這種情況下，媽媽總會為了在附近遊蕩的兩兄弟，多準備一些飯食；吃飯時間到時，有時他們也會自動的過來，母親總是憐愛的看著成家兄弟，我們一面啃饅頭一面喝稀飯配鹹菜，我曾問過媽媽，為什麼不一起吃飯？她總是說：「乖！你們吃，媽不餓！」多年後，我才發現，原來母親「不餓」的原因，背後的深意和苦心，颳風、下雨、天冷時，媽媽就把兩兄弟留在家裡，等到成伯伯下班，才放兄弟兩人回家。

遭冷淡不以為意

第二年，賴阿姨生了小妺妹，比較少回娘家，當然更沒有多餘的精力去照顧兄弟倆，他們仍然常來我們家找吃的，賴阿姨知道後，雖然漠不關心，可是對此還是不太高興，對母親很冷淡，後來不再理睬；母親淡然處之，當成家小妺妹，生病發燒住院時，媽媽不計前嫌，仍到醫院一起幫忙照顧小妹妹，回家後，還不忘為餓著肚子的兩兄弟煮碗麵，鄰居們常拍著二兄弟的頭和肩膀，忍不住的搖頭嘆息說：「如果沒有劉媽媽，看你們怎麼辦？」

後來，成家兄弟服役、參軍離家，成小妹經歷感情創傷，成伯伯中風 ，賴阿姨關節 炎嚴重影響行動；對於這個家庭的苦難，面臨重重困難，原本守望相助的鄰居們只冷眼相待，只有媽媽一路陪伴、幫忙，賴阿姨終於打開了心結，和媽媽達成和解，後來甚至還成了好朋友。

有一年返台探親時，在菜市場偶遇成家兄弟中的老二小新，30多年沒見，他長高了，依稀可見小時候的模樣，意外重逢，我們都非常高興，聊了一下近況，很自然的聊起了我母親。他說：「前些日子碰到了當年摸著我們的頭，告訴我們，要永遠記得劉媽媽恩情的徐伯伯，他警告我說：『你們這一輩子都不可以忘了劉媽媽，要永遠感激她，沒有她的默默付出、關懷，你們早就不知道流落到什麼地方去了，恐怕連死活都不知道！哪裡還有今天？』這次他是揪著我的耳朵說的。」

重逢淚眼憶親恩

原本很愉快的重聚，這時卻非常傷感，小新語帶哽咽，悄悄地抹去了眼角的淚水，想起去世多年的母親，我也忍不住默默的流淚，我們淚眼相望，想起小新曾對母親說：「我不要回家，我想住在你們家，可以嗎？你做我媽媽好嗎？」媽媽當時安慰他說：「小新乖，你隨時可以到劉媽媽家來玩，回家要聽爸媽的話，不要惹他們生氣，好不好？」

我們聊起此事，兩人忍不住一起笑出聲，他說：「其實在我心裡，我早就把劉媽媽當成自己的母親了，我對親生的母親完全沒有印象，在我心目中，劉媽媽她就是我最親、最愛的人。」