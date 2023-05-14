移民專頁／等待綠卡 可持回美紙出入境

讀者問：

本人是綠卡 持有者，最近打算和國內女友結婚，但是看到有排期了，想問後續操作的可行性。我女友現在持有B1/B2的10年簽證，並且有C-1/D工作簽證 ，大概出入境美國50多次了。我們計畫，她先不在國內辦理移民手續，來美90天之後在美國辦理F2A，然後辦理回美證回國工作，並且假期時間可以來美國玩一玩，順便等待排期。我每年也會回中國一段時間，所以希望在排期期間讓她能偶爾來玩玩，熬過這段時間。現在，如果我倆結婚後開始辦理F2A，排期能否持有B1/B2簽證來美看我？海關會不會因為在排期期間不允許入境？

答：

在過去相當長的一段時間裡，F2A一直有簽證名額，不用排期。但從2023年4月開始F2A在A表又開始有了排期(目前排到2020年)，不過按照B表，仍然可以立刻遞交移民表格。目前，移民局 也承認可以根據B表，遞交在美國國內的調整身分申請。

如果B表繼續保持目前的可遞交申請的狀態，你和你女友結婚後，她可以在美國遞交調整身分申請全套材料，包括回美紙(advance parole)和工作許可(employment authorization)。

你女友的B1/B2以及C-1/D都是非移民簽證。當外國人在美國遞交 I-485調整身分申請後，其B-1簽證的有效性將受到影響。在 I-485申請過程中，申請人的身分將從非移民轉變為調整身分申請人(adjustment of status pending)。此時，B簽證的目的和意圖將不再適用，因為申請人已經表明了在美國尋求永久居留的意願。因此，在遞交I-485調整身分申請後，原有的B簽證將失去作用。你太太將不能再以B簽證身分入境。但因為她有回美紙，可以用回美紙入境。