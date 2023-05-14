說實話／甩腹部脂肪 少吃4「健康」食物

如果想消除腹部脂肪，營養專家表示，有幾種主食是晚餐時應該遠離的，即使它們看起來是不錯的選擇，卻會導致內臟脂肪的增加。（取自pexels）

許多食物看起來、甚至被聲稱是健康的，但如果你正計畫減肥，它們可是有害無益。這就是為何購買食品時須注意營養標籤，過度食用健康食品和吃加工精製食品同樣不健康。營養專家表示，有幾種主食是晚餐時應該遠離的，即使它們看起來是不錯的選擇，卻會導致內臟脂肪的增加。

營養學家麗莎·李察茲（Lisa Richards）表示，為了減少內臟脂肪，需要戒掉四種「健康」的晚餐食物，包括糙米、藜麥、地瓜（紅薯）和全麥麵食。它們在少量時可能對健康有益，但如果過量地吃這些晚餐食物，會導致血糖 飆升，並出現胰島素阻抗。以下是這些膳食對健康的影響，以及可以有哪些健康的替代品。

1、糙米（brown rice）

儘管糙米是種高纖全穀物，有助腸道健康，但李察茲說，它仍然是碳水化合物，可以使血糖飆升並導致胰島素阻抗。胰島素抵抗不僅會導致內臟脂肪堆積，而且還會導致高血糖症（hyperglycemia），時間久了便會形成糖尿病前期和2型糖尿病。她說，如果想消除內臟脂肪，減少攝取糙米在內的碳水化合物會有幫助。

儘管糙米是種高纖全穀物，有助腸道健康，但它仍然是碳水化合物。（取自pexels）

李察茲建議吃花椰菜飯加瘦肉蛋白。她說，花椰菜飯是傳統米飯的低碳水化合物替代品，含有大量纖維和營養物質，加入雞肉或豆腐等瘦肉蛋白，有助維持飽足感。

2、藜麥（quinoa）

藜麥與糙米類似，是另一種富含蛋白質 、纖維和健康碳水化合物的全穀物，可有助減重。然而李察茲警告說，藜麥像糙米一樣，仍然是碳水化合物，可以使血糖飆升並導致胰島素阻抗；為了減少內臟脂肪，也應減少藜麥這類碳水化合物的攝入。

藜麥像糙米一樣，仍然是碳水化合物，可以使血糖飆升並導致胰島素阻抗。（取自pexels）

李察茲建議用蔬菜 、豆腐或蝦仁炒出美味的主食，這樣碳水化合物含量低，纖維和蛋白質含量高；蔬菜提供維生素和礦物質，而豆腐或蝦提供蛋白質和健康脂肪。其他專家也一致認為，豆腐是減肥的最佳植物性肉類替代品。

3、地瓜（sweet potatoes）

有一陣子很流行吃地瓜，正如大家所說的理由，好東西應多吃。李察茲說，地瓜是營養豐富的根莖蔬菜，富含纖維、維生素和礦物質；而它也是一種碳水化合物，會使血糖升高，並導致胰島素阻抗，自然也是消除內臟脂肪的大忌。

地瓜是營養豐富的根莖蔬菜，富含纖維、維生素和礦物質；而它也是一種碳水化合物，自然也是消除內臟脂肪的大忌。（取自pexels）

李察茲最推薦的健康晚餐是烤雞胸肉配烤蔬菜。她說，這樣一餐含有高蛋白和纖維，可有充分的飽足感；烤蔬菜的碳水化合物含量低，富含維生素和礦物質，南瓜、櫛瓜和甜椒都是不錯的選擇。

4、全麥麵食（Whole Wheat Pasta）

全麥麵食雖然纖維含量高、熱量低，但李察茲提醒說，如果吃得過多，仍然會使血糖升高。她說，全穀物製成的全麥麵食，富含纖維和營養成分，但它仍然是一種碳水化合物，可以使血糖飆升並導致胰島素阻抗；想減少內臟脂肪，全麥麵食一樣不能多吃。

全麥麵食雖然纖維含量高、熱量低，如果吃得過多，仍然會使血糖升高。（取自pexels）

她建議可以選擇烤鮭魚配菠菜沙拉當晚餐，鮭魚是蛋白質和健康脂肪的良好來源，有助減少炎症並達到減重效果；而菠菜沙拉的纖維含量高，碳水化合物含量低。