養生／知道這5點 正確認識大腸癌

大腸癌可以預防，方法是定期篩檢、經常運動、維持正常體重。（取材自pexels）

癌症 是美國第二大死因，癌症當中，大腸癌排名第四， 僅少數病例是家族病史等不可改變因素造成，多數是由生活習慣如吸菸、缺乏運動、飲食不均衡等非遺傳因素造成，大腸發炎和2型糖尿病等偶發因素，也可能是肇因。大腸癌通常晚期才發現，且50歲以下罹患者越來越多。

好消息是：90%罹癌與死亡可以預防，方法是定期篩檢 、經常運動、維持正常體重。

正確認識大腸癌，醫生要你知道以下這五點：

一、加州 爾灣腸胃癌專家卡瑞米（Misagh Karimi）說，多數大腸癌最初都是腸壁內的息肉，而息肉的產生，大致可從飲食和運動控制。他建議多吃蔬菜、水果和全穀類和動物脂肪含量較低的食物。美國癌症學會建議，罹癌風險度中等的人，45歲起就接受大腸鏡檢查，以後每1-3年檢查一次。

二、罹患年齡層下降。65歲以上不升反降，而50歲以下漸增，確診病例當中，五分之一年齡在20-54歲之間，原因可能出在飲食習慣和缺乏運動。由於半數確診患者體重過重，腫瘤專家建議，每天即使運動僅10分鐘，就有預防功效。

三、常見的誤解：不是老年人才會有，年輕人更多；不是男性才會罹患大腸癌，女性比率僅稍低於男性；沒有症狀不必檢查，但是病兆晚期才出現，經常篩檢很必要。有家族病史者，特別要注意，感覺不對勁，就要告訴醫生。

四、徵兆有哪些？卡瑞米說，大腸癌的警訊包括排便習慣長時間（好幾天）改變、肛門出血、便血、腹痛、痙攣、疲倦乏力、脹氣、體重不正常減少、反胃嘔吐。

五、大腸癌可能緩慢蔓延，及早驗出是保命良方。息肉可能在腸壁待上幾個月甚至幾年，也不會造成出血、疼痛或其他徵兆，及早查出息肉位置，視其大小決定是否割除，是防止蔓延、惡化的最佳策略。最先進的檢查辦法，包括大腸鏡、糞便DNA檢測和基因篩檢。