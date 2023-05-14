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養生／酪梨油耐炒炸 美膚美髮抗氧化

記者張聲肇
酪梨油是直接壓榨酪梨果肉而來，被認為是最佳烹飪油。(取材自pexels)
酪梨油是直接壓榨酪梨果肉而來，被認為是最佳烹飪油。(取材自pexels)

酪梨油是直接壓榨酪梨果肉而來，烹飪家戈美姿-瑞瓊（Maite Gomez-Rejón）等人認為是最佳烹飪油，兼具美膚美髮等營養和抗氧化價值，下一次到超市面對橄欖油、椰子油、葡萄籽油等滿架油品，大概可以順道買瓶回家了。

評斷產品價值，不要光聽藝術家的說法，科學家的或許更有道理。科學分析發現，酪梨油不只適合滴到湯或生菜沙拉裡，也可沾麵包，熱炒深炸皆相宜，「沸點」這麼有彈性的食用油還真不多。

酪梨富含單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪，有助降低長期性疾病風險，還能增強對脂溶性維他命如A、D、E和K的吸收。酪梨油不僅可提升維他命E的吸收，它本身就含這有益心臟且增進「性福」的維他命。

單元不飽和脂肪有助減少腹部脂肪，消化單元和多元不飽和脂肪需較長時間，讓人有長時間飽足感，減少吃零嘴的慾望，間接促成減肥減重之效。

酪梨的抗氧化素包括葉黃素，對眼睛健康大有裨益，包括降低白內障及斑點退化的風險。記住，人體不能產生葉黃素，保護眼睛，何不多吃酪梨油？

酪梨油70%是油酸--單元不飽和奧美加-9（omega-9 ）脂肪酸，不但有益心臟，也有益腦部健康。它對心臟好是因能降低低密度膽固醇和三酸甘油脂，改善血壓。研究指出，健康的脂肪能降低心臟病風險。

健康的心臟和血液的通暢是性生活美滿的要件，酪梨油既有滿足這兩大條件的功效，難怪歷史上，不乏酪梨即春藥的說法。

而要獲得這些好處，不必服用酪梨精藥丸，也不需直接喝下幾湯匙的酪梨油，飲食烹飪中享用它即可。橄欖油的冒煙點是華氏400度，酪梨油520度，更適合油炸食物。

除非你對酪梨敏感，聽營養專家芙拉格（ Delahna Flagg）的話不會錯：無膽固醇的酪梨油是最佳炒菜油、油炸油。                              ▪

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