每周一書／如何跟上變化多端的世界

過去，隨著自己的成長變成過去式；未來，還等待自己去成就；放下已逝的過去，迎向可有作為的未來；但是旅程要有目標，人如果不知道自己要什麼，就不可能從現在的樣子改變成想要的樣子。沒有邁進的目標，就會隨波逐流。

洪蘭教授新書「如何跟上變化多端的世界」，呼應疫情 以來變化無常的世界，提出「思考、選擇，並尋找值得追隨的典範」解方。

洪蘭在自序中提到，「網際網路的發達和手機的普遍使我們每天睜開眼睛就目睹全世界的變，而且昨是今非，變得飛快。例如2020年疫情暴發，公司學校改在家裡上班上學，原本的工作方式一夕突變，大家手忙腳亂的學習如何用Zoom溝通，但是不到三年，Zoom公司竟宣布裁員 1300人；谷歌、微軟也宣布裁員上萬人，變得跟川劇變臉一樣快。這種速度令人焦慮不安，因為跟不上便會被淘汰，導致現在看身心科的人數激增。這種恐懼感是潛意識的，我在美國念書時，常作一個惡夢，夢到跟同學去爬山，因為鞋帶鬆了，我蹲下來綁鞋帶，想不到才一分鐘我站起來時，所有人都走光不見了，整個山就剩我一個人，嚇得我立刻驚醒。」

「這個不安全感後來變成鞭策自己的力量，知道不能跟著人家走，要變成人家跟著我走才行。這個恐懼一直到讀達爾文的《進化論》，發現他說：「能夠生存下來的不是最強壯的，也不是最聰明的，而是最能對變化做出反應的物種」，才了解原來變才是宇宙的道理，但是如何變，其中還有更深的道理。」

改變並不是一件容易的事，因為人喜歡舒適圈，對改變有抗拒力，英文也有「如果沒有壞就不要去修它」（If it ain’t broke, don’t fix it.)，但是時代在變，不跟著變，便被淘汰。那麼怎麼樣才能讓自己心甘情願的去改變呢？本書講述的就是人如何改變思維來適應新情境的一些研究。

洪蘭說，「一個朋友曾說，他是否投資 某家公司決定於這家公司的研究經費。沒有研發創新，再大的公司都是死路一條。21世紀市場競爭之道是：人無我有，人有我優，人優我廉，人廉我新；它呼應了前面達爾文的話：只有最能對變化做出反應才能生存。希望這本書能幫助讀者跳出舊的思維框架，從容面對世界不斷的變化。

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