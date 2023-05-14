封面故事／「好母親學校」改造壞媽媽？

「好母親學校」是一本小說，是作者 Jessamine Chan 的第一本書。（取白推特）

「好母親學校」（The School for Good Mothers）是一本小說，作者Jessamine Chan的第一本書。去年出版後馬上引起關注讚譽，好評雲集。我後來才知道它獲得前總統歐巴馬列入他2022年的13本愛書書單中。我在飛機場買了這本紙包書（paperback )，準備在七天旅遊中打發時間用，哪知道打開一看，便不能罷手捧著追看。

書中女主角菲黛 (Frida) 是一位39歲的ABC，美國出生華人，教授父母的獨生女，高等教育 出身，與美國男友結婚生了一個女兒。

故事開始時，她的女兒18個月，他們已離開她成長工作的紐約市，為丈夫事業而搬到費城。在女兒三個月時，丈夫有了年輕的新歡，離婚後兩人分享女兒撫養權，她不齒要求前夫給予比500元一個月更多的養育費，也不肯向父母要求經濟援助，找到一個為大學教授做研究的工作，情商三天當女兒在她身邊時，可以遠距在家工作。

女兒鬧病哭 工作難兼顧

這幾天，女兒耳朵發炎睡不好哭不停，她每晚只能睡兩、三個小時，工作報告卻限時要完成送出，一早女兒哭鬧不停，一直要往她身上爬，坐在她膝上時，手又不停地按動電腦盤和她的筆記紙張，她無法工作，就把女兒放在嬰兒運動椅上，自己出門到就近的Starbucks買咖啡 ，打算馬上回家，誰知道買完咖啡後想到需要回辦公室拿忘記了的資料，就這樣糊里糊塗地兩個多小時後在回家路上，打開電話才發現有警察 留言，告訴她女兒在他們那邊。

在這個大錯犯下的前提下，兒童保護部門馬上介入，部門的社工對她極不友善，女兒交給了前夫及他的新太太，她只有在社工約好及陪同下才能有短暫時間見女兒，她也同時開始了接受社工及心理諮詢師的會談探討記錄評核，如是在六個月後，她進入家庭法院受審理。

糊塗犯大錯 喪失撫養權

家庭法官看完，聽完社工及諮詢師們的報告評核後，判斷她失責，中斷她的扶養探望權。但若她肯去「好母親學校」住讀一年，畢業後根據她的成績進展，法官有權恢復讓她和前夫分享撫養權。

「好母親學校」是政府新成立，只有幾個州才有的實驗學校。學生們簽約承諾不能對外界任何人談論在學校內的一切事情。若犯規或成績不佳被淘汰或自動退學時，她們的子女將永遠不會回到身邊，她們的名字亦將列入登記名冊，名單將跟隨身份證一輩子，無論找工作、開戶口、借貸、租房子，或者搬入新社區都會讓人知道你是個壞母親，無法再融入社會。

她因為愛女兒，在別無選擇之下只好去上學。

入學如入牢 娃娃測母愛

到了一所舊大學校園裡之後，母親們發現她們失去了自由選擇權，她們彷佛是進了獄牢，要被充許才能離開室內，無論吃、洗澡，及其他活動都被監視，至於時間如何使用，何時何地與何人在一起，都全由校方決定。學校的標語口號，天天要她們洗腦背誦的是：「我是一個壞母親，但我學著變好！」

每人分配到一個跟她們自己孩子在年齡、相貌身材都極端相似，超級高科技的機械娃娃做她們的孩子並取名。機械娃娃會如真人一般行動、說話，能聞到味道和有感覺。 他們的頭腦成長，記憶力和知識認知無異於與一個18個月到20個月的真人。

領導人告訴母親們，娃娃哭的眼淚是真的，因為他們是真的痛和有真需求，這些情緒卻不是電腦設定的。但是娃娃身內藏有照相機，收集資料以測量母親的愛，從母親的心跳可以知道她的憤怒、壓力、害怕、忘恩、欺騙、厭煩、含糊及所有其他的情緒。

●母親會犯錯 母愛永留存

學校有不同階段的「母親教育課程」，從基本照顧、培養親密關係、餵食及健康問題、遊玩的基礎，在家及外面的危險，到最後的宇宙道德，每個階段都是累績漸進式，要經過考核通過才能升級。

這些都是讓母親們學習如何做個好母親的方式課程。

故事從這裡開始轉入令人讀到心驚膽跳的發展，與喬治奧維爾George Orwell 在「1984年」書中的老大哥社會有過之而無不及。想知道學校裡發生的事，你要去看這本令人震驚深思的書。

怎樣才算是好母親？母親們不能有任何大小過錯過失？兒童保護法的新標準：不論母親的生長背景，生活環境如何，她們都要為子女們完美完善的身、心、靈負責。在這個定義之下，世上沒有一個好母親！我們都是壞母親，也沒有學校能把「壞」父母親改造為好父母。

事實上我認為人世間最真摯連繫在靈魂心底深處，不能磨滅的，就是母親的愛，母愛超越言語與邏輯，無法測量。做為母親，我們會有壞日子，會犯錯，會固執無知，會傷害子女。但我們都想做，學做，希望做一個最好的媽媽。