娛樂／梵蒂岡驅魔士 惹怒「從業人員」

「梵蒂岡驅魔士」講述羅馬教廷首席驅魔師的生平故事。（取材自IMDb）

由羅素克洛（Russell Crowe）主演、索尼影業出品的恐怖片「梵蒂岡驅魔士」（The Pope's Exorcist，又譯「教皇的驅魔人」），號稱根據真人真事改編，講述羅馬教廷首席驅魔師的生平故事。電影 上映後遭教廷官方認證的國際驅魔人協會（International Association of Exorcists）撰文痛批「毫無可信之處」、「片名狂妄自大」，痛批該片讓外界對驅魔活動產生種種誤會。

國際驅魔人協會成立於1990年，初創時僅有六名成員，如今則號稱已擁有來自全球各地的二、三百名會員。他們每兩年在羅馬總部聚會一次，平時也會通過會刊方式定期交流，分享關於驅魔的心得體會。當然，這些會員清一色都是天主教神父，而且按照會規，只有獲得分區主教首肯和患者家屬的同意，再加上醫療機構和心理評估單位的允准，才能施行驅魔儀式。

角色原型「驅魔界007」

片中，由羅素克洛飾演的阿莫思神父（Gabriele Amorth），正是國際驅魔人協會的創會長老，號稱是羅馬教廷的首席驅魔師。在他2016年去世之前，阿莫思從事神職已逾30年，施行過16萬次以上的驅魔儀式，而且還把過程出書分享，堪稱是一位明星級神父，甚至被媒體稱為「驅魔人中的007」。

不過，喜歡拋頭露面的阿莫思神父，當年也常因為大膽言論而招致非議。例如他曾公開聲稱，修習瑜伽和閱讀「哈利波特」（Harry Potter）小說，都會讓現代人「墜入邪道」，還表示納粹領袖希特勒、前蘇聯領導人史達林都曾被撒旦長期附體。

「我每天都和魔鬼對話，我說拉丁語，他則用義大利語回覆。每一天，我都在和他以命相搏。」2004年接受媒體採訪時，阿莫思曾如此表示。驅魔數十載，他遇到過的嚴重挑戰據說不下百次，包括被惡魔附身後力大無窮的小男孩、吞下藥量足以擺平一頭大象的安眠藥後依然不眠不休的中年男子、號稱自己名叫路西法並且可以由床上平躺著縱身躍起三丈高的男人等等。

「梵蒂岡驅魔士」電影海報。（取材自IMDb）

對此，他用到的驅魔方式，和「大法師」（The Exorcist）等好萊塢電影作品中所呈現的大致相似：用十字架、聖水、聖經這三件主要工具，驅魔時說的也是拉丁文的禱語。而他本人也曾給予過「大法師」很高評價，認為正是這部電影，提高了外界對於驅魔這件事的重視。

2017年，「大法師」的導演 威廉弗里德金（William Friedkin）還找到阿莫思神父，用鏡頭記錄下他驅魔的過程，這部名為「魔鬼與阿莫思神父」（The Devil and Father Amorth）的紀錄片，還在當年的威尼斯影展上全球首映，不過評價相當糟糕。

如今這部「梵蒂岡驅魔士」在影評網站「爛番茄」上也只有47%的新鮮度，而觀眾映後民調為不理想的B-級。該片在美首映拿到915萬美元的周末票房，好在該片製作成本只有1800萬美元，回收成本壓力不大。外界非常好奇梵蒂岡會如何評價此片，但目前教宗與教廷官方並未對此發表回應。

「吸血鬼特助」回本堪憂

相比之下，另一部新片的情況就更糟了。尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）搭檔尼可拉斯霍特（Nicholas Hoult）、奧卡菲娜（Awkwafina）主演的吸血鬼喜劇「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield）只拿到777萬美元的首映票房，截至5月9日全球票房約2400萬，但它背負著的製作成本卻有6500萬美元，回本前景堪憂。

該片由「樂高蝙蝠俠大電影」（The Lego Batman Movie）導演克里斯麥凱（Chris McKay）執導， 講述吸血鬼助手雷菲爾和老闆搞笑糾葛的故事。目前，該片在「爛番茄」上的新鮮度只有40%，觀眾民調打分也是B-級，和「梵蒂岡驅魔士」情況接近。

尼可拉斯凱吉（上）與尼可拉斯霍特（下）主演的吸血鬼喜劇「吸血鬼特助：雷菲爾」評價兩極。（取材自IMDb）

而隔周上映的「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise，又譯「鬼玩人崛起」）則拿到2350萬美元亮眼首映票房，大勝「梵蒂岡驅魔士」與「吸血鬼特助：雷菲爾」。

這部由華納出品的新作的製作成本據說不到2000萬美元，號稱是「鬼玩人」系列的第五部作品，但無論在劇情還是人物上，都和1981年由山姆雷米執導（Sam Raimi）的第一部，以及之後的2013年重啟版存在較大差距。

「魔童謠」成本翻上百倍

今年上映的恐怖片中，票房大補血的佳作還有「魔童謠」（Skinamarink），有別於常規意義上的低成本恐怖片，該片被貼上「微成本恐怖片」的標籤。據悉，這部長度100分鐘的加拿大電影拍攝成本僅1.5萬美元，主要演員只有四位，製作場地也相當單一，就是在新人導演凱爾鮑爾 （Kyle Ball）的父母親家中拍攝完成，甚至連用到的道具也都是家裡的現成物件。

「魔童謠」是鮑爾自編自導的電影長片處女作，講述兩個小孩大半夜一覺醒來，發現父親不見蹤影，而且家中的門和窗也全都離奇失踪的詭異故事。該片去年夏天開始登上全球各種小型電影節，其間不幸發生盜版流出的事件，不料反倒意外竄紅，成了抖音、推特等社交媒體平台上的熱門話題，不經意間實現了病毒式營銷。「魔童謠」1月首映時在美國拿到74萬美元票房，目前，該片在影評網站「爛番茄」上有著75%的影評人好評度，全球累積票房超過205萬美元。

「魔童謠」電影海報。（取材自IMDb）

不少專業影評人都對「魔童謠」褒獎有加，認為它精確命中了全人類共有的某種天生的恐懼心理：慘遭拋棄。事實上，故事靈感也確實來自導演鮑爾小時候的一場噩夢——父母離奇失蹤，有怪獸跑進家裡。電影學院畢業後，鮑爾在Youtube上接受網友投稿描述他們難以釋懷的各種噩夢，再將其拍成網路短片。幾年來，他積累下大量拍攝經驗，最終在去年鼓起勇氣拍攝了這部劇情長片。

近年來，各種中低成本恐怖電影在美國電影市場極受歡迎，幾乎只要上映便能取得不俗的票房，正如「魔童謠」導演鮑爾所述，各種電影類型之中，恐怖電影歷來都是最講究創新的一種。因為一旦某種恐怖片模式獲得成功，短期之內必然會有大量跟風之作出現，觀眾很快就會看膩，於是就需要電影人不停構思新的橋段、創意，才能獲得成功。在這部「魔童謠」裡，深受歐美實驗電影影響的鮑爾，其實就用到了不少早期前衛電影、先鋒電影的視覺元素，他也毫不諱言自己由大衛林區（David Lynch）、瑪雅黛倫（Maya Deren）、邁克爾斯諾（Michael Snow）等實驗電影前輩汲取了不少養分。

（取材自澎湃新聞）