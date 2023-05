娛樂／西遊ABC 「多重宇宙」家人再聚首

「西遊ABC」海報。(取材自IMDb)

迪士尼新劇「西遊ABC」(American Born Chinese)將於5月24日在串流平台Disney+開播,據早前釋出的預告片中,這部華裔 演員集聚的新劇有了強勁的新賣點——新科奧斯卡影后和最佳男配角傾情加盟,「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once,又譯「瞬息全宇宙」)一家人再度聚首。

中國神仙闖入美高中

「西遊ABC」根據楊謹倫暢銷漫畫小說「美生中國人」改編,講述在美國長大的華裔青少年王進(Jin Wang)努力在高中和家庭生活之間取得平衡,期間認識了一位交換生,意外捲入中國神話中眾神之間的戰鬥。劇中的西遊記眾仙下凡,以搞笑天馬行空的劇情,玩轉美國高中校園內外生活。

「媽的多重宇宙」主角楊紫瓊 、關繼威、許瑋倫(Stephanie Ann Hsu)和吳漢章這「大鬧宇宙」的一家四口全數在「西遊ABC」中重聚,楊紫瓊扮演觀音娘娘,吳漢章扮演玉皇大帝、許瑋倫扮演石磯娘娘,關繼威則飾演1990年代一部情景喜劇中的虛構人物Freddy Wong。此外還有吳彥祖扮演的美猴王孫悟空,這是他繼美劇 「荒原」(Into the Badlands)之後再度挑戰這個神話人物。

「西遊ABC」裡吳彥祖飾演孫悟空的扮相。(取材自豆瓣電影)

值得一提的是,該劇的導演由「尚氣與十環傳奇」(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)導演德斯汀克里頓(Destin Cretton,其母為日裔美國人)和劉玉玲聯合擔任。劉玉玲早前自導自演的「致命女人」(Why Women Kill)成為話題爆款,與楊紫瓊同皆於1960年代出生,憑藉「追殺比爾」(Kill Bill)、「霹靂嬌娃」(Charlie's Angels)等系列在好萊塢打出一片天,同樣是華裔在好萊塢發展機會受限的時代突出重圍的代表性華人女演員。

「西遊ABC」並非一部傳統意義上的西遊記,而是以美國出生的華裔少年王進為第一主角,通過一個青少年的歷險,將「西遊記」等中國神話傳說和傳統故事進行新編。據悉,原著主要圍繞三條線索展開:美猴王大鬧天宮的歷程;美國華裔少年努力適應移民生活並愛上了白人女孩;中國人欽西與美國的表弟丹尼之間的故事,三條線索最終融合在一起,形成了一個融入中國功夫和校園風雲的現代寓言。

此前,迪士尼發布的劇情描述為「一部探索身分、文化和家庭的動作喜劇劇集,講述一個平凡青少年努力適應自己的高中學校生活和移民家庭生活,稀里糊塗就被捲入了一場中國神話中的神仙們的戰鬥」的故事。預告中,也能看到王班飾演的男主走在氛圍詭異的學校走廊中,冥冥中被一個「不簡單」的儲物櫃召喚,儲物櫃開啟的瞬間展現在鏡頭前的是一個猶如仙境般的世界。

楊紫瓊在「西遊ABC」扮演觀音菩薩。(取材自豆瓣電影)

在劇方發布的製作花絮中,主創談到這部劇將透過青春視點,探討文化認同,其中既是美國華裔熟悉的生活,又有中華文化中耳熟能詳的神話人物。

楊紫瓊談到接演感受時表示,「影片很有樂趣,充滿奇幻魔力,還有大量動作場面。」

改編西遊記 好萊塢非第一次

「西遊記」作為中國四大名著中最受改編者青睞的一部,在全世界都有各種落地生根的案例,早在2001年,美國NBC電視台曾製作迷你影集「美猴王」(The Monkey King,又稱「失落的帝國」The Lost Empire),由話題女星白靈擔任女主角。

「美猴王」海報。(取材自IMDb)

最近一次比較大陣仗的改編,是Netflix與澳洲電影公司See-Saw Films合作,根據「西遊記」和電影「西遊:降魔篇」、「西遊:伏妖篇」改編的魔幻巨製「西方西遊記」(The New Legends of Monkey,又譯「美猴王傳奇」),講述年輕女孩和三位被貶下凡的神仙,為恢復世界平衡,踏上危機四伏路途,2018年播出。儘管將唐僧和沙僧性別被轉換為女性受到一些原著讀者的詬病,但基於西方魔幻傳統打造的新式世界觀也讓不少觀眾品出一些不同的樂趣。

「美猴王傳奇」海報。(取材自IMDb)

吳彥祖「荒原」孫悟空 美劇首位華裔主角

另一部同樣由吳彥祖扮演孫悟空的改編作品「荒原」則承載著末日廢土氣質,片中,孫悟空騎著重機護送西行的設定非常前衛。

「荒原」在IMDb上的評分高達8.3,該劇由美國AMC電視台重磅打造,並一路續訂到了第三季。2015年在美首播就取得18至49歲觀眾中「秋季美劇首播集收視第一」的不俗成績。

「荒原」中吳彥祖飾演的孫悟空騎著重機展開冒險。(取材自IMDb)

「紐約時報」評價,「它標誌著它是40年來美國電視上唯一的一部功夫劇情類劇集,也是整個美國電視史上唯一真實地展現中國功夫藝術的劇集。」吳彥祖也由此成為美劇史上第一位擔綱主角的華裔男演員。到2018年,「荒原」的第三季也口碑和熱度持續走高,在中國電影網站豆瓣的評分也在8分以上。

楊紫瓊在今年奧斯卡頒獎禮上開創的歷史,也是亞裔演員終於被歐美影壇看見的寫照。除了大銀幕,串流媒體龍頭Netflix、Disney+等也開始越來越重視華人題材與亞裔作品,「西遊ABC」執行監製遊朝敏表示,「迪士尼作為世界傳奇童話的大本營,齊天大聖也應該占有一席之地。」

(取材自澎湃新聞)