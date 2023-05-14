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娛樂／懸疑劇新路 「漫長的季節」拍出生活詩意

娛樂新聞組
「漫長的季節」豆瓣評分一度衝上9.5分，官方發出賀圖。（取材自微博）
「漫長的季節」豆瓣評分一度衝上9.5分，官方發出賀圖。（取材自微博）

騰訊網劇「漫長的季節」豆瓣評分一度飆至9.5，是今年中國國產劇的最高分。劇情發生在東北的一座工業小城，幾位老人的視角追尋發生在十多年前的一宗舊案，不只探尋那些藏在人心深處的隱祕角落，同時也是在回望他們的人生，以及那個不斷變化中的時代。

豆瓣評分今年最高

和過去東北為背景的懸疑劇肅殺冷硬的風格不同，「漫長的季節」主打「生活懸疑」，用抒情浪漫的視聽語言帶來了詩意化的表達，而充滿時代煙火氣的生活質感塑造則拓寬了懸疑劇的新維度。「漫長的季節」獲得超高口碑，相比之下，同為今年熱播劇的「三體」豆瓣評分為8.7，「去有風的地方」評分為8.6，「狂飆」評分為8.5。

「漫長的季節」有三條時間線——1997年、1998年和當下，懸疑是貫穿三個時空的線索。發生在1990年代的「碎屍案」和兒子之死，徹底改變了火車司機王響（范偉飾）的人生軌跡。即便到了人生的暮年，成為好脾氣的出租車司機，這宗沒查清的舊案始終是他放不下的「心病」。妹夫龔彪（秦昊飾）的車被套牌事件中，一個模糊的背影讓王響看到了當年自己差點抓到的嫌疑人的影子，也勾起了他將舊案追查到底、一定要給兒子一個交代的堅持。

緊張的懸疑感之外，該劇對生活感的呈現尤其值得稱道。故事背景設定在東北，街上的冷麵館和夜市的燒烤，愛嗑瓜子的「老妹」和困於生活仍追求美的東北大媽，「癟犢子」、「傻狍子」、「你瞅啥」、「竄鼻子」等東北味台詞讓人瞬間進入了劇情環境。王響和龔彪都是典型的東北人性格，樂觀幽默，即便人生境遇不佳，都能以一種「樂呵」的方式面對並消解。

就像龔彪養鴿子跟鄰居發生口角，他轉頭跟鴿子也跟自己說：「該吃吃該喝喝，啥事別往心裡擱。」種種細膩瑣碎又極具生活感的戲讓觀眾感受到從現實泥土長出來的鮮活的人物，而演員對角色從外貌、形體、氣質等方面的精準塑造更是讓生活感撲面而來。

東北≠陰冷 展現溫暖明麗

一般而言，「懸疑」時常和陰鬱暗色聯繫在一起，「東北」又總跟寒冬和大雪分不開，「漫長的季節」打破這兩重固有印象，整體色調是明亮、微微泛黃的，從視覺上讓觀眾感受到東北秋天的溫暖、明麗和浪漫。該劇鏡頭語言的運用更是頗具藝術性，開場鏡頭從玉米地裡慢慢往上搖，中年的王響開著噴著煙的火車入鏡，當鏡頭帶向天空再緩緩往下——火車和鐵路已經沒有了，老年的王響開著出租車從玉米地經過，這一個鏡頭就交代了王響人生的變化，一個時代遠去，一代人老去。

「漫長的季節」的音樂繼續由為導演辛爽前作「隱祕的角落」，以及電影「踏血尋梅」配樂的作曲家丁可操刀。劇中的配樂運用了懸疑劇比較少見的音樂元素，比如藍調、放克等，同時又在這些音樂的傳統形式上做了一些改變，最終形成「漫長的季節」獨特的詩意化的配樂風格，和劇情的發展相得益彰。

「漫長的季節」用獨特的視聽語言將煙火氣和詩意融入敘事，為懸疑題材拓寬了新的維度，也引導懸疑劇的觀眾從緊張的感官刺激走向了情緒的共振。

「漫長的季節」海報。（取材自豆瓣電影）
「漫長的季節」海報。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）

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