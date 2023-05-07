料理功夫／﻿越南生牛肉河粉

﻿越南生牛肉河粉

越南 生牛肉河粉是一道廣受大眾喜愛的越南小吃。薄薄的牛肉片是優良蛋白質 ，河粉和豆芽的口感也都很適合小孩和牙口不好的老人食用。只要有一罐牛肉河粉醬，在家就可輕鬆搞定。

材料：

河粉1包、火鍋牛肉片1盒、綠豆芽適量、蔥5根、九層塔適量、牛肉河粉醬、牛肉高湯罐頭1罐、檸檬1個。

﻿越南生牛肉河粉食材

作法：

1.用一湯鍋加水煮開，放入河粉，煮熟後撈出。

2.另取一湯鍋，注入七分滿的水，煮開後加入一罐牛肉高湯，適量牛肉河粉醬，即成湯底。

3.加入切好的蔥段、洗乾淨的豆芽、牛肉片、九層塔煮熟，河粉湯即成。

4.在大碗裏放入之前煮好的河粉，再加入湯、肉和豆芽，就成了家庭版的越南河粉湯。

5.享用的時候可加入適量檸檬汁，增加風味。

小叮嚀：

1.火鍋肉片也可用牛肉丸代替。不吃牛肉的人可以用豬肉片或貢丸代替。

2.買不到牛肉高湯罐或不吃牛肉的人，可以用雞肉高湯代替。

3.豆芽也可用其他家中現有的蔬菜代替，例如美生菜或高麗菜。

4.牛肉河粉醬可在中國超市的東南亞 醬料區找到。

牛肉河粉醬

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。