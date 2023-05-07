料理功夫／粉絲燴高麗菜

粉絲燴高麗菜

台灣高麗菜終於在北美州發揚光大，亞洲超市四季都有供應，它不但口感甜、脆，水份含量高，保存得當，在冰箱久藏也沒有問題。以下分享這道材料簡單，能快速上桌、清爽可口的蔬食，使我們的身體休養得宜。

材料：粉絲1束、台灣高麗菜1/4個（切絲）。

調味料：

a.醬油1湯匙、蠔油1湯匙、白胡椒粉1/4茶匙、油1湯匙、水2杯，以上調味料用於煮粉絲。

b.油2～3湯匙、薑1～2片、小米 椒1個（切小粒）、花椒粉1/8茶匙、鹽1/4～1/3茶匙，以上調料用在高麗菜。

作法：

1.粉絲泡水後剪斷，兩吋長左右。鍋內放入水及醬油1湯匙、蠔油1湯匙、白胡椒粉1/4茶匙、油1湯匙，嘗味，燒開後放入粉絲，1分鐘後熄火，待粉絲吸飽湯汁。

2.炒鍋內入油2～3湯匙，放入薑片及小米椒，略炒後放入高麗菜，加入鹽及花椒粉拌炒，再放入煮好的粉絲拌勻，嘗味調整，即可享用。

小叮嚀：

1.放入花椒粉在此有畫龍點睛之處。

2.高麗菜的粗厚梗部，可用刀背拍鬆後再切絲。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。