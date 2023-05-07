料理功夫／清冰箱料理(上)

孜然牛肉湯

面對冰箱多餘或用剩的食材常常毫無頭緒嗎？其實每種食材都有無限的可能性，因此烹飪可以隨心所欲的發揮，低調樸實或繽紛華麗，任您變換組合。由這個角度看，烹飪可以是一種生活樂趣。總之，食材都是農民辛苦勞動後的結晶，只要新鮮，便該好好再利用，創造更多的幸福美味！

孜然牛肉湯

材料：

三分熟薄牛肉片410公克、薑3片、蒜2瓣、孜然粉(Ground Cumin)2大匙、水8杯、米酒1大匙、青豆仁2/3杯、鹽適量、鰹魚粉少許、蔥1根。

孜然牛肉湯材料

作法：

1.薑和蒜切細末；蔥切蔥花。

2.直接於湯鍋內熱油，加入牛肉片以中火炒至變色。

3.加入薑末和蒜末炒香，再加入孜然粉略炒。

4.倒入水和米酒，改為中大火，待湯滾時轉小火，燜煮至肉軟爛。

5.加入青豆仁、鹽和鰹魚粉，續燜煮一會，熄火。

6.食用時撒入蔥花。

小叮嚀：

1.孜然粉略炒即可，以免變苦。

2.肉煮至軟爛時才加入鹽，否則將需時更久，肉才會軟爛。

高麗菜雞丁

高麗菜雞丁

材料：

雞胸肉條280公克、芡粉1/2大匙、米酒1大匙、蒜1瓣、薑1片、小型胡蘿蔔1條、中型高麗菜1/2顆、醬油膏1大匙、鹽適量。

高麗菜雞丁材料

作法：

1.雞胸肉條切丁，拌入芡粉和米酒醃漬 片刻；蒜瓣和薑片切末；胡蘿蔔削皮再切片；高麗菜切片。

2.熱油鍋，以中大火將醃漬好的雞丁炒至變色，出鍋備用。

3.原鍋留油，炒香蒜末和薑末。

4.加入胡蘿蔔片炒1、2分鐘，接著加入高麗菜略炒。

5.將雞丁倒回鍋內，再淋入醬油膏、撒入鹽，拌炒至高麗菜熟且味道均勻即可。

小叮嚀：

1.雞胸肉條切丁後醃漬片刻，口感硬度降低且不乾柴；若仍不放心，可先將其鎚鬆再切丁、醃漬。

2.胡蘿蔔質硬，所以先炒胡蘿蔔，一方面使胡蘿蔔素能更好的釋放，一會兒後再加入高麗菜翻炒。

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