搞定房事／出租大屋換住小屋 聰明包租婆賺回所有開銷

26歲的普列修絲‧普萊斯自己在後院加蓋「小豪宅」，把大房子出租。(取自普萊斯的IG)

印地安納大學資管系統碩士、26歲的普列修絲‧普萊斯(Precious Price)2019年在喬治亞州亞特蘭大 市買下有三臥、占地1400平方呎的房子，她認為自己在後院加蓋「小豪宅」，把大房子出租，應該還能賺錢，實驗下來她果然做到付清一切開銷還有賺頭，如今她在線上創辦房地產交易平台，看來真有說服力。

普萊斯以19萬6000元買下房子。（截自CNBC/make it影片）

19萬買大屋 分租不易

普萊斯以19萬6000元買下大宅子，考慮到自己大多旅行在外工作，很少在家，於是認為自己上Airbnb把剩餘房間分租出去，應該能賺額外收入。

不幸的是2020年疫情初期，沒人願與陌生人同住在一棟屋子裡，普萊斯也無法外出工作，於是她一個人住著，覺得房子太大了。

她花了約3萬5000元在後院蓋了小屋。（截自CNBC/make it影片）

她花了約3萬5000元在後院蓋了小屋。（截自CNBC/make it影片）

3.5萬蓋小屋 沒有貸款

但那年5月，她由廚房窗戶看著偌大的後院，突然靈機一動，想在那兒蓋間小屋子，再把大屋子全租出去。向市府水電建設計畫局申請好一切，再買個棚屋，雇用當地承包建屋團隊來灌水泥地基，整體而言，她花了約3萬5000元。

普萊斯沒向銀行貸款，而是出售股票套現8500元，再由信用卡花了約2萬元來支付一切。

在蓋小屋時，她便把大房子出租，向鄰居租住個房間，每月租金 300元。2021年3月，後院296平方呎的小屋落成，她立刻上Airbnb把它租出去幾個月，彌補開銷。每晚收租89元到129元，或月租1300元，她賺到的租金毛收入差不多3萬2000元，到今年1月，她自己搬進小屋，以節省生活開支。

普列修絲‧普萊斯自己搬進小屋，以節省生活開支。（截自CNBC/make it影片）

大屋租金 供給兩屋支出

她計算每月大、小兩屋的支出為：房貸及地產稅1200元、電費190元、水費110元、上網80元，合計1580元。她把大房子租出去，每月房租收入為2725元，也就是說，自己免費住在後院小屋，還有賺頭。

普萊斯表示，2021年她了解度假住居對亞特蘭大市房地產市場的影響後，便停止在短期住居網站如Airbnb刊登自己的房子；出租更多住居空間供度假，意味著對想長期居住的人，可選住的空間減少。

此後她還減少投資，把房子租給當地學生及低收入工人；她計畫在大房子旁加蓋客住套房，提供更穩定的住居。

普萊斯相信，小屋子可以扮演重大角色，解決全球住居危機；自己去年在TEDx演說便談到小屋子如何可以創造土地上永續的共享經濟；今年她對自己在小屋子的居住經驗已經十分滿意，喜歡這種住居風格。