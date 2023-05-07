旅遊補給站／坎昆度假搭優步 小心計程車司機攻擊

墨西哥度假勝地坎昆，近期頻頻發生計程車司機攻擊優步司機與騷擾乘客事件。（Getty Images）

國務院 4月24日對墨西哥 度假勝地坎昆(Cancun)發出旅遊警告，當地計程車司機因不滿法院裁決導致競爭激烈和生意被搶，與優步(Uber)網約車駕駛及乘客爆發衝突。

墨西哥每日新聞報導，坎昆市計程車工會對法院1月的裁決感到憤怒，該項裁決允許沒有公共運輸許可的優步公司經營載客生意，而計程車則須領有公共運輸許可證。

看到優步車為乘客提供拼車共乘服務，昆塔納羅州(Quintana Roo)的計程車司機極為不快。部分計程車司機阻撓並攻擊優步車的司機和拼車乘客，還封鎖通往坎昆市酒店區的一條主要道路，迫使部分遊客只好步行或搭乘警車去機場趕航班，以及到酒店入住。社群媒體 近日流傳許多視頻，顯示身穿制服的計程車司機對遊客羞辱謾罵。

坎昆市長安娜•佩拉塔(Ana Peralta)稍早發表談話，要求計程車司機克制，並發誓「不能允許小團體損害度假勝地的聲譽和傷害遊客的安全」。

國務院警告美國遊客說，當地租車公司與計程車工會過去爆發的衝突偶爾會演變成暴力事件，甚至曾造成美國公民受傷。

除了坎昆，國務院此前也對墨西哥數十個州發出旅遊警告，包括薩卡特卡斯(Zacatecas)、格雷羅(Guerrero)和柯利馬(Colima)等州。