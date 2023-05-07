我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻止無家可歸者紮營 沙加緬度私企花800元「買地趕人」

星宇怪風亂航班 旅客曝4次降落恐怖經歷：左右爆晃、尖叫四起

旅遊／橫看西葡建築 感受各有不同

項明華
西班牙王宮廣場上的儀仗隊。（圖片皆由作者提供）
西班牙王宮廣場上的儀仗隊。（圖片皆由作者提供）

去西班牙和葡萄牙旅遊，沒想到會有建築藝術的大享受，彷彿進入了萬國建築藝術的博覽會。我們的路線是先到馬德里，然後進入葡萄牙里斯本，最後再轉回西班牙巴塞隆納回美國。

葡萄牙 遙想聖母顯靈

在馬德里，我們去了馬德里王宮，必須預約訂票。王宮始建於1738年，歷時26年才完成，是世界上數一數二的豪華宮殿。王宮規模浩大，中間是一個約兩個足球場大小的廣場，呈長方形，四周是圍牆和樓房，王宮全部用石塊和磚頭建造。廣場內正有儀仗隊在操練，因為隔天卡達的酋長將訪問西班牙；而西班牙的前國王，當今國王的父親，現寄居在卡達，所以對酋長的訪問當更盡地主之誼。

王宮內部富麗堂皇，我們參觀了宴會廳、繪畫長廊、國王接見外國使者的觀禮廳，一些外事活動還在這裡舉行；所以參觀時我們如身歷其境參與活動。

我們在馬德里逗留不久，就進入了葡萄牙。法蒂瑪（Fatima）是我們一直嚮往的地方，這裡是世界上著名、天主教聖母顯靈的聖地之一，每年有400多萬朝聖者前往。

法蒂瑪的現代主義十字架。（圖片皆由作者提供）
法蒂瑪的現代主義十字架。（圖片皆由作者提供）

聖母顯靈發生於1917年，當地有三名放羊牧童稱他們不斷見到聖母顯靈，口耳相傳，形成了上千人的朝聖隊伍。省長怕暴亂，將三個牧童抓了起來，但牧童稱1917年10月13日聖母會再顯靈。那天有7萬人聚集在法蒂瑪，天空果然大顯異象。好幾家報紙都報導說那天先是大雨，後又突然放晴，太陽如火球一樣滾動。聖母顯靈後來獲得梵蒂岡教廷認可。

現在的聖母顯靈地是一個大廣場，可容納幾萬人。廣場的兩頭是兩座教堂，廣場中間一側有一個大禮堂般的講道處。那裡正聚集著幾百人，大喇叭中響起了傳道聲。我先走向了廣場右側，那是一所傳統的天主教堂。站在高石階上朝對面望去，我大吃一驚，另一側是一所近年來新造的教堂，外形就如美國的教堂，是極其普通的現代建築外形，前面卻矗立了一個巨大的耶穌受難十字架。

上面的耶穌是用一段一段方形管狀物代替身軀、四肢和頭腦，沒有衣物，設有荊棘冠。這是一個超現代藝術造型的耶穌受難十字架。嚴格保留傳統的天主教教會怎麽會接受它？不知道當時對這個十字架有無激烈爭論，但現在矗立在此卻是現實。聖母顯靈實際上是個傳說，並沒有真實的聖母來到人間，宗教藝術家用一個超現實的耶穌十字架來紀念這個聖母顯靈事件，倒也符合精神。

辛特拉宮的大煙囪。（圖片皆由作者提供）
辛特拉宮的大煙囪。（圖片皆由作者提供）

位於葡葡牙里斯本附近的辛特拉宮，令我難忘的是兩根大煙囪；造型很特別，下粗上尖呈錐形，並且十分高大，煙囪下通廚房等處。為什麽會有這種奇特的造型？我的猜想是為了撥風。以前上海人家都使用煤球爐，早晨可見一個個煤球爐擺放在弄堂裡生火，聰明的人家就在爐頂安一個馬口鐵的小煙囪，火苗自動往上竄，利用熱升冷沉原理。辛特拉宮是夏宮，有了這兩根大煙囪，不但抽去了廚房的煙雜味，也使宮殿更加涼爽。

哥倫布靈柩。（圖片皆由作者提供）
哥倫布靈柩。（圖片皆由作者提供）

西班牙 看哥倫布棺槨

我們又回到了西班牙，塞哥維亞（Segovia）是一個古老的小城，它的輸水渠給我留下深刻印象。水渠高達30米，近10層樓高，用167個雙層拱門支撐，修築於公元1世紀的古羅馬時代，用於將17公里外的冷水河河水，利用山體的自然落差，輸入至城中。2000多年來，經歷了地震、現代汽車排放等污染，它至今仍然默默工作著。更讓人驚訝的，是整個工程都是用大塊的花岡石如積木一樣疊起來，基本結構上沒有用黏合劑。1985年輸水渠被聯合國列為世界文化遺產名錄，在即將離去時，我回頭望去，夕陽下，它宛如沐浴在金光中的亭亭玉立少女，纖瘦的骨架，卻在地動山搖中堅如磐石。我不僅欣賞她的婀娜，更敬佩她的強悍。

塞哥維亞輸水渠。（圖片皆由作者提供）
塞哥維亞輸水渠。（圖片皆由作者提供）

去日本京都旅遊，處處可見寺廟，來到西班牙後，滿地都是教堂。其中塞維亞（Seville）的大教堂不得不去，它是西葡教堂的代表，也是世界第三大的天主教教堂。

大教堂是建築在摩爾人統治時的穆斯林教堂基礎之上，後來經歷了哥德、巴洛克、新文藝復興時期，教堂主要仍體現了哥德式的風格。

西方教堂中常有名人石雕的棺槨，這裡也有，其中最吸引人的是哥倫布的棺槨；哥倫布的棺墓非常考究，有四個銅雕的武士抬著，棺墓單銀子就花了350斤，可以說是西方教堂中最豪華的。

納塞瑞斯宮內景。（圖片皆由作者提供）
納塞瑞斯宮內景。（圖片皆由作者提供）

納塞瑞斯宮 伊斯蘭明珠

教堂旁邊有一座方塔，高達98米，是有名的希拉爾達塔，塔頂有15口大鐘。塔身上布滿了阿拉伯伊斯蘭的藝術花紋。塔裡設有樓梯，上下樓均是旋轉的坡道，而不是一級一級的樓梯；據說那時候的達官貴人都是騎馬上下。

希垃爾達高塔。（圖片皆由作者提供）
希垃爾達高塔。（圖片皆由作者提供）

在西班牙保持最完整、最完美的伊斯蘭建築則應該是納塞瑞斯皇宮，它是建築藝術中的一朵奇葩，是鑲在皇冠上一顆璀璨耀眼的明珠。它屬於中世紀時摩爾人在格拉納達建造的阿爾漢布拉宮，而納塞瑞斯是其中最精華的部分。

姚金娘庭院。（圖片皆由作者提供）
姚金娘庭院。（圖片皆由作者提供）

納塞瑞斯最精彩的兩個庭院，是桃金娘庭院和獅子庭院。桃金娘庭院長140英尺，寬74英尺，中間是一泓長方形水池，兩邊是四季常綠的桃金娘灌木，庭院命名即源於此。邊上有座高塔，兩頭的纖細廊柱和土黃色拱形圍牆上，圖案精美，令人拍案叫絕。據說它們是用珍珠粉和大理石粉混合石灰石，製成模塊黏貼上去，但看不見任何拼縫，即使經過歲月考驗，仍歷久彌新。

獅子庭院內景。（圖片皆由作者提供）
獅子庭院內景。（圖片皆由作者提供）
獅子庭院。（圖片皆由作者提供）
獅子庭院。（圖片皆由作者提供）

獅子庭院是納塞瑞斯宮是最精典的部分。庭院中間由12隻白色大理石獅子，烘托著一個噴水的圓水池。四周是由124根精巧柱子組成的遊廊，遊廊的牆壁和弧形拱上都是各種花紋，幾何圖形和回文，每個拱門上的圖案互不相同，各放異彩。這裡和桃金娘庭院一樣，沒有五彩的人物、七色的花朵，一律是土黃色，卻令人激動不已。

最後的高潮是邊上有一廳，天棚由難以言喻的鐘乳石滴水形石膏群建成的。那些眼花撩亂的幾何圖形，似方又圓，似尖又挫，堅密地擁擠排列著，呈現了我從未見到過的美，我久久抬頭凝望，此景只應天上有啊！我嘆惜為何沒有任何後人將此建築藝術繼承、發揚光大？

葡人愛瓷磚畫 鍾愛藍色

沒有去西葡時，一直聽說葡萄牙人喜歡瓷磚畫，更是建築藝術中一個重要部分，這次有了親身的感受。的確，在街道上、民居裡、商店中，處處可見瓷磚畫。辛特拉宮中尤為顯著，一幅幅一人高的畫就是一個個故事。他們也特別鍾愛藍色，稱之為「葡萄牙藍」。

辛特拉宮的瓷磚畫。（圖片皆由作者提供）
辛特拉宮的瓷磚畫。（圖片皆由作者提供）

葡萄牙的製瓷應該說是受到中國的影響，我在辛特拉宮中看到好幾個中國明朝的將軍罐，有纏枝蓮的，還有騎馬著明朝官服的，但都缺了蓋子。

中國儘管是製瓷大國，但在封建時代，從沒有想到過製作瓷磚。清朝幾代皇帝對製瓷深有研究，但只作器，從未想到做一些瓷磚，將一些重要的歷史事件記錄在上面。葡萄牙人做了，用瓷磚來作畫記事，不怕風吹雨打，無法塗改作偽，雖然前期費些工夫，卻可存世萬年。

我沒有去過中國延安的窯洞，但從各種記載看來，似乎都是淺近的門面窯洞。這次訪問了西班牙窯洞，還在裡面觀看了歌舞表演。踢躂舞配合著下空的地板，響聲震耳欲聾。

還去訪問了民居窯洞，窯洞外觀如建築門面，進去後才發現是一間連一間的窯洞，客廳、餐廳、臥室等樣樣俱全。當然不是全西班牙的山裡都可建窯洞，而是那個地方的土黏性特別好，即使挖得如此深入，也不會坍方。窯洞屋的特點是冬暖夏涼，符合環保理念。

西班牙的城市設計中有一個特色很值得各國借鑒，就是林蔭大道。基本上每一個城市都有林蔭大道，甚至有多條。大道的結構是中間一條和雙車道一樣寬的人行道，大道兩邊都有長靠椅，供行人休憩；大道兩邊是兩排高大的樹木，往外再是兩條單向的車道。

其中巴塞隆納市中心的人行道特別有趣，用彩石鋪成的路面由扭曲的幾何線組成，造成視覺上的錯覺，似乎路面高低不平。導遊說因為過去房間的面積較小，所以西班牙人的社交場所就在林蔭大道。這裡聚集各種功能，閒了和朋友聊天，餓了就在邊上的小飯館就餐；無聊了點杯咖啡，靜觀浮世繪。

西班牙的巴塞隆納建築多樣，不但有古色古香的老教堂，還有超現代的新作品。那些超現代流派的建築多集中在市中心的海邊地區，有會議中心、海洋館等。它們和老建築在同一城市內相映成輝，也是一道風景線。

高第設計住宅部分。（圖片皆由作者提供）
高第設計住宅部分。（圖片皆由作者提供）

但我發現有一些現代主義的設計為了標新立異，有點走火入魔。 就在市中心會議中心不遠處，有兩幢高層住宅，四邊形的大樓，有一個角設計成一個小銳角，這不是違反了建築設計的最基本要素「實用」嗎？著名的設計家高第也有個敗筆，他曾經在巴塞隆納的郊外設計了一個幾十戶人家的別墅區項目，項目的特色是全用當地的原石材，用石頭的原形來砌屋造柱。結果整個項目僅賣出去一幢。失敗的原因就是因為高第沒有考慮到實用的因素，因為那個項目遠離市區，在馬車時代，進市區購物和社交得費時費力，誰會買你高第的帳？

高第聖家堂 巴塞隆納名片

最後應該講講高第的聖家堂，這是西班牙最熱門的景點，巴塞隆納的名片。聖家堂始建於1882年，原設計是歌德式，高第接手後加進了自己的風格，有人稱它為加泰隆尼亞現代主義。1926年高第逝世，教堂的建造陷入困境。

尚未克成的聖家堂。（圖片皆由作者提供）
尚未克成的聖家堂。（圖片皆由作者提供）

我們今天去看，教堂上還圍著建築鷹架的布幔和起重機，據說預計至2030年才能完成。但從新建成的輔樓對比老的主樓，已明顯可見風格不一樣了。教堂周圍人山人海，我們就退至遠離教堂的對面馬路上。這樣反而更可看清聖家堂的全貌。可當我回頭瞧時，大吃一驚。

面對聖家堂的是幾幢住宅大樓，大樓的好多窗戶外都張掛著「萬家旗」（上海人戲稱門外涼曬衣服為掛萬國旗），中間還有一面國旗呢。原來這是一面加泰隆尼亞的獨立旗幟。巴塞隆納屬於加泰隆尼亞地區，那是西班牙最富裕的地區，歷史上曾經獨立過。現在西班牙希望加泰獨立的人還存在。在全西班牙最熱鬧，最國際化的地段，懸掛萬國旗是不是一種抗議？

行文至此，我想起了蘇東坡的一首詩：「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同。不識廬山真面目，只緣深在此山中。」的確在不同角度觀察事物，得出的結論也不一樣。所以我決定將本文的陋見，歸名為「橫看西葡建築」。

加泰隆尼亞 足球 咖啡

上一則

星座／5月7日至5月13日 巨蟹座貴人相助 天秤座有偏財運

下一則

旅遊補給站／坎昆度假搭優步 小心計程車司機攻擊

延伸閱讀

「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬現身

「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬現身
「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬驚喜現身聚餐 夫人上台高歌

「工人皇帝」西班牙巡演 歐巴馬驚喜現身聚餐 夫人上台高歌
淋酒再點燃燒到裝飾品 西班牙「火焰料理」變火災

淋酒再點燃燒到裝飾品 西班牙「火焰料理」變火災
「火焰披薩」釀2死12傷 西班牙餐廳特色料理竟引發大火

「火焰披薩」釀2死12傷 西班牙餐廳特色料理竟引發大火

熱門新聞

陸瑩鼓勵其他女性，要找到人生方向，不要輕易言棄，才能找到自己的價值。（陸瑩提供）

封面故事／陸瑩白手起家 叱咤建築業

2023-04-30 11:38
Ling(左)和閨蜜Nicole一起開奶茶店。(Ling提供)

封面故事／閨密攜手 美食荒漠賣奶茶

2023-04-30 02:27
社安金是許多美國勞工經過漫長職場生涯之後，退休生活有所依靠的盼望。（Getty Images）

理財百科／6原因 讓你可能領不到社安金

2023-04-30 02:18
杜怡霖完成「七七七」馬拉松半馬挑戰賽。(杜怡霖提供)

封面故事／7天7大洲 她跑完7個半馬

2023-04-30 14:55
淺藍和白色塗裝的空軍一號成為全世界辨識度最高的飛機，儼然是美國總統的象徵。(路透)

百科／「空軍一號」怎麼來的？ 細數歷代美國總統專機

2023-04-30 02:22
華裔女DJ吳嘉民。（吳嘉民母親提供）

封面故事／吳嘉民職做DJ 創造奇蹟

2023-04-30 10:35

超人氣

更多 >
英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」

英王查理三世加冕大典 長媳凱特王妃打破「這個傳統」
感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字

感性時刻 查理三世在加冕儀式 向兒子輕聲說這三個字
42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光

42歲張柏芝突公開冰箱食物 美貌凍齡24年原因也曝光
正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」

正式戴上「聖愛德華王冠」 英王查理三世加冕 現場高喊「天佑吾王」
西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議

西敏寺門口有「死神」？查理三世加冕典禮影片引熱議