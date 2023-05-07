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封面故事／從喬治亞出發轉道來美 華男和俄妻：我們只被關1天

特約記者韓傑
中國無證移民走線到美國。(路透)
中國無證移民走線到美國。(路透)

走線者翟先生今年31歲，來自貴州。他說，他的走線線路與其他人的線路不同，他是從喬治亞出發轉道來美。2021年，中國開放部分海外旅遊，於是他前往杜拜旅遊，到了以後覺得杜拜太熱，就去了喬治亞。「我在那裡認識了一名俄國的單親媽媽，戀愛不久就結婚了。」

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來源：YouTube

結婚後，他計畫攜帶妻子和四歲的繼子去中國生活，但是妻子申請不到中國簽證。於是，他們商量走線來美國。他在網上查找走線的線路，最後商定他們分頭前往墨西哥。他的妻子則先去墨西哥，在那裡等他，因為妻子的國籍去墨西哥免簽，而他先到土耳其，再飛到厄瓜多，然後一路北上，在墨西哥與妻子會合。

他於2022年12月28日出發，今年2月6日凌晨翻牆進入加州的聖地牙哥。進入美國境內後，邊境警察將他們抓獲。「我們被關了一天，妻子提出政治庇護，就被放了出來。」他說，他的妻子有個朋友在紐約，於是他們一家三口來到紐約。

他說，從厄瓜多去墨西哥的線路，價格最便宜，但有風險。在厄瓜多的首都機場，他還遇見了幾名貴州老鄉。「我看他們是中國人，主動打招呼，發現他們是貴州人。」他進入美國後，曾經用微信與老鄉聯繫，但是聯繫不上。「我估計，他們也許還在移民局的監獄裡。」

墨西哥 移民局 警察

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