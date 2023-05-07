封面故事／50多歲退伍軍人老趙：省錢找了2蛇頭

中國「走線者」排隊接受美國邊境人員的指示。（路透）

走線者老趙是中國東北人。他說自己今年50多歲，比其他走線者年齡都大。「我是沒有辦法才來的，因為在中國待不下去。」他說，他多年前從部隊退伍後，被安排入職一個大型國企。後來，公司以他曠工為由，將他除名。「我有請假條，並未曠工。」

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★經澳門出境 飛往土耳其

為此，他前往北京維權，參加各種抗議運動。單位領導說給他解決問題，但只是嘴上說說，並未解決。「我被刑事拘留八次，判刑兩次。」他說，這些情況顯示，這不是他個人問題，而是體制問題。「我很早就想出來，已經研究路線，但是在新冠疫情期間出不來。」

2022年12月10日，中國開始解封。他覺得機會來了，於當月18日就從北京到珠海，然後經澳門出境，飛往土耳其，然後乘機到達厄瓜多。在路上，他發現中國走線者很多。在巴拿馬，一個船上有180人，其中160多人是中國人。他說，路上遇到走線者，大家互相關照，還互相交流經驗，合得來就成了朋友。

他說，他們從厄瓜多向墨西哥進發，乘坐汽車、輪船等，經過許多中美洲國家，經過巴拿馬，最後到達墨西哥。1月22日晚上，他在蛇頭的安排下翻越美墨邊境牆。他說，他都是自己安排線路，但是渡過巴拿馬河和翻越美墨邊境牆需要求助蛇頭，因為蛇頭能夠提供工具，如渡河的船隻和翻牆的梯子。

★是否能成功 全要看運氣

翻牆進入加州境內後，他們一行人被邊境警察 抓獲，關進第1572號拘留所。他被關押了一個月，因為他申請了政治庇護 ，然後被釋放。他說，從中國境內到美國，他一共花費5萬多元人民幣。他說，他只請了兩次蛇頭，一次幾百元，比較節省。「我也看過走線的視頻，發現視頻與實際情況不一樣。」例如，有人走這條線沒事，但有人就遇到警察。「走線能否成功，要看運氣。」

他說，他先在加州找工作，但是很難找到。於是，他來到紐約市 ，發現紐約市工作也不好找。他說，他是高中畢業生，只會開車，但沒有美國駕照。他說自己讀書時學的是俄語，沒有學習英語，因此聽不懂美國人講話。

他現在沒有證明身分的證件。「邊境警察沒收了我的護照，釋放時沒有還給我。」他說有的人把護照放在蛇頭那裡，然後請蛇頭寄過來，保住了護照。他對此感到不滿，說「美國人欺負老實人」。因為提出庇護申請，他可以申請工卡，即社會安全號碼（SSN），但目前還沒有下來。他抱怨，美國人辦事效率太低，一件事情拖半天。