封面故事／申請政治庇護 走線者留美唯一途徑

走在拉丁美洲山路上的無證中國移民，最小的還在襁褓中。（路透）

記者採訪過幾名走線者後發現，他們對自己的政治庇護 申請能否獲准比較樂觀，有人還準備讓自己的孩子也走線過來。

加州華人律師劉龍珠說，走線者非法進入美國，已經違反了美國的法律，可以隨時被遣返。

走線者如何留在美國？他指出，這些人唯一的出路是申請政治庇護。

政庇批准率 三分之一

一旦獲得庇護，他們就可以跳過非法入境美國的這個「死結」，成為美國的難民。而且，等上個幾年，他們獲得身分後，就可以把家人帶來美國，在美國安家落戶。

劉龍珠表示，根據2022年的統計，約有三分之一的庇護申請人能夠獲得批准，另外三分之二的人申請失敗，隨時會被遣返。

申請政治庇護需要拿出被迫害的證據。

他說：「我不知道這些人的政治庇護的證據是真是假，但是我沒有見到一個真的。」

對於政治庇護失敗的三分之二的人來說，即使申請不批准也不要緊。

他說，反正他們在中國沒有什麼錢，失敗了也損失不大。「他們若是在美國工作一、二十年，掙下一筆錢，將來回國養老沒有問題。」

他說，最近美墨邊境的中國走線者增加很多倍，「挺嚇人的」。

走線現在成為一個時髦的行為。有人走線成功後，還做視頻分享自己的成功經驗。他說，偷渡本來是一個令人不齒的行為，現在改稱為「走線」，顯得一下子高大上起來，成為光榮的事情。

他也接觸過這些走線者，發現他們都是普通的中國人，無法通過正規渠道移民美國，因此走線是他們這類人唯一進入美國的通道。由於信息透明，現在走線的成本越來越低，一般的打工人都能付得起。於是，越來越多的人加入這個行列。

他說，走線者認識到他們在美國不會餓死。美國的教會、慈善機構很多，每天捐獻食物和衣物，讓他們有飯吃，有覺睡，生活無虞。 「有的地方還給他們住五星級酒店，讓合法移民大呼不公平。」而中國則沒有這些免費服務。 「如果你從河北走到北京，沒有人會給你提供食物。」

目前，中國公民來美有許多正規渠道，如有錢人的投資移民（EB-5）、有才能的第一優先（EB-1）, 高學歷的工作簽證（H-1B）等等。但是，這些渠道對於這些走線者來說，都是不可能的，因為他們無錢、無學歷、無特殊技術。「我估計，95%的走線者都是這種情況。」

走線者小徐說，在美國的移民監獄 裡，他問過其他的被抓的中國人，他們為何要來美國。「他們都說是來美國掙錢，錢掙夠了就回去。」

他說，很多人都說自己在祖國受過迫害，而政治上受迫害的「少之又少」。他走線來美國主要原因是：中國疫情封控三年，權力的無限放大讓他產生了反感。

紐約批准率 比較高

他說，他小時候以作為一個中國人為傲。他從小想成為魯智深（編按：魯智深為中國古典白話小說《水滸傳》中的重要角色。原是基層武官，後因仗義殺人被通緝。），做正義之事。「我後來的理想是當一名人民警察。」他初中畢業後進入社會，感到處處不公。「我既然來到美國，就不打算回去。」

他在德州監獄提出了政治庇護申請，因此他要在德州上庭。但是，他聽說紐約的庇護批准率比較高，因此來到紐約市，找到法拉盛的一名華人律師，請律師把他的申請轉來紐約，將來在紐約上庭。他希望，他的庇護申請能夠獲准。

一名「走線者」在進入美國境內之後，向邊境巡邏人員要求保留他的聖經；一些走線者以宗教迫害為名提出政庇。（路透）

他透露，他以後考慮都要參加政治宗教活動，一是有信仰在美國才能更好融入，二 是得有足夠的證據拿身分。

「當然，拿不到也無所謂，畢竟我到了美國，已經知足。」

他表示，今後在這裡好好工作，不管是餐館、按摩還是外賣、優步，都可以考慮。 「我相信，有了工卡加上自己努力，未來都會好起來。」

走線前 已知政庇程序

20多年前，福建移民大量偷渡美國的時候，一旦被邊境巡邏隊抓獲，送入移民監獄時，蛇頭提前交代他們在監獄裡提出政治庇護。而現在的走線者在走線前已經知道這個程序，並在監獄裡就提出庇護申請。

有的走線者在獄中沒有申請，也知道申請庇護拿身分。走線者Michael陳說，在監獄裡，有人申請了政治庇護，並與法官進行面談，他因為語言不通，想申請但無人問他。他在監獄裡住了15天，於2月24日被放出來。

於是，他來到紐約市，先在餐館裡做，現在是裝修工。

走過美墨邊界的無證中國移民，向邊境巡邏隊自首。（路透）

他說，他不在乎多少錢，主要是想學習裝修的技術，將來能夠立足。他打算申請政治庇護。「我過去沒有受過迫害，但是認同美國，想在美國生活，並願意為美國獻身。」

走線者老趙說，他來美前就聽說，被邊境巡邏隊抓住比較好，因為可以在監獄裡提出庇護申請。於是，他在加州的拘留所申請了政治庇護，移民法官將於今年9月聆聽他的申訴。

他說，來到紐約後，朋友給他推薦了紐約市的一名華人移民律師，律師已經將他的案件轉至紐約的移民法庭。「這個朋友也是我在走線路上認識的。」他計畫先打工掙錢，其他事再說。

走線者小翟說，他的妻子是格魯吉亞人（喬治亞人），在移民局 監獄中已經提出政治庇護。他說，他的岳父母離婚很早，岳父留在俄國生活，而岳母帶著女兒回到格魯吉亞家鄉。他說，妻子在今年4月已經上過移民法庭小庭，將在6月中旬出席移民大庭，決定是否批准他們的難民身分。

他的妻子的庇護理由是：她們的婚姻受到父親的反對，父親加入軍隊在烏克蘭作戰，信仰東正教。他希望他們的庇護申請能夠獲准，這樣他們就可以在美國生活了。