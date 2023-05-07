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詐騙ing／「熱戀」男友寄放金子 騙走積蓄4萬

記者劉先進
日裔老人岩崎說，自己曾遇殺豬盤騙局被騙走4萬元。（記者劉先進／攝影）
日裔老人岩崎說，自己曾遇殺豬盤騙局被騙走4萬元。（記者劉先進／攝影）

聯邦貿易委員會（FTC）和少數族裔媒體服務(Ethnic Media Services)不久前舉行「針對亞裔社區的詐騙」的討論會，日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）現身說法，描述自己曾遭遇殺豬盤騙局的經過。他說，一英俊男子在網上和他「熱戀」，聲稱因救某個將軍家人被獎勵大批金子，不知如何存放，可以郵寄過來，但需要郵費、保險和稅費等，總計騙走他畢生積蓄4萬。

自從疫情之後，殺豬盤或浪漫騙局等詐騙手段，在全美日益增多，不少人受騙，受害者不乏理財人士、受過高等教育的民眾；其中，很多騙局專門針對華裔。騙子利用微信、臉書等方式加受害者為好友，循序漸進取得信任，最終以投資或其他理由，擄走受害者大筆錢財。

聯邦貿易委員會和少數族裔媒體服務舉行「針對亞裔社區的詐騙」現場討論會。（記者劉先...
聯邦貿易委員會和少數族裔媒體服務舉行「針對亞裔社區的詐騙」現場討論會。（記者劉先進／攝影）

岩崎說，大約五年前，他在約會網站上碰到一男子，此人照片中穿著軍裝，身高6呎，長得英俊瀟灑。兩人聊得熱火朝天。某一天，男子聲稱自己在敘利亞碰到炸彈轟炸，很多人都出來查看建築物的傷亡情況。他聽到一個媽媽和女兒在求救，在危難之中挽救兩人，將他們帶到自己的住所。之後才得知，兩人是一個將軍的家屬，將軍獎勵了很多金子給他，但他不知道放在哪裡安全，所以希望郵寄給岩崎。

「我當時信任他，因為他的官銜很高，而且面貌看起來值得信賴。所以先轉帳2萬元過去。後來他又要稅費，我也理解，於是匯了款。但他還接著要最後一筆5000元，我說自己不是富豪，沒錢了。最終讓弟弟給了5000元匯過去。」

岩崎最後發現，這些錢都如石沉大海，此人再沒出現過。更讓他痛心的是，當他報告給執法機構後，警方一度以為他有精神疾病，可能會自殺，將他戴上手銬送到醫院，後來又送到精神疾病醫院，住了一個月才放出來。

殺豬盤 詐騙 微信

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