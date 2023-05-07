封面故事／無證者達陣 技術移民心難平

一名中國「走線者」接受美國邊境人員的搜查。（路透）

尋求庇護 的難民從南部邊境湧入大量美國並非新聞，不過在從去年開始的最新一輪難民潮中，來自中國的邊境客比上一年度暴增了近十倍。

「潤」的漢語拼音寫法與英文的逃跑「Run」相同，因而在中國審查嚴苛的網路中，「潤」就逐漸被用作了指代「逃離中國」的說法。

近幾年中國的經濟凋敝、失業遽增和政治環境的日益高壓是導致「走線潤美」人數暴增的主要原因。四川人王愛軍疫情三年在東歐某國的中資項目建築工地打工，在沒有防火牆的網路上看到中國國內的真實情況後，便決定不回去，直接飛到厄瓜多爾去「走線」闖美國。

「珠三角的工廠倒閉了那麼多，時薪降到7塊錢（人民幣），回去讓我怎麼活？」重慶人陳俊榮和武漢人李文山都是為了給孩子創造一個更好的生長環境而拖家帶口「走線」來到美國，陳俊榮說，像他一樣在中國工廠裡上班的年輕人，很多其實都很希望去外面闖闖，而不是留在廠裡看不見希望地賣命。

王愛軍在難民拘留所內看到，同監的中國人中，有因市場不景氣而找不到工作的健身教練，還有失業的培訓教師和遊戲工程師，這兩個行業正是近年在中國被反覆無常政策打擊最嚴重的。

有趣的是，不只一名受訪者都提到，啟蒙他們「潤」的，是抖音從去年開始大量推送的「走線」者拍攝的短影音內容。原本為阻止中國民眾受到自由啟蒙而建設的「網路防火牆」，竟然出了如此大的一個漏洞，令很多原本不知出逃門路的中國人有了新發現。

「走線潤美」的成本並不高昂。陳俊榮和李文山的全家花費都在20萬元人民幣（不到3萬美元）左右，由於帶著孩子，所以他們的行程還會為了舒適而成本更高些。「走線」者估算，一個較能吃苦的單身年輕人也許4至5萬人民幣（約7000美元）就能走下來。這個數字對於不少有能力出國的中國家庭來說並非遙不可及。

開始「潤美」的不只有「走線階層」。從事藝術工作的王維去年秋天成功申請到了為傑出人才而設的美國EB1綠卡資格，但遞件成功後，律師告訴他，這個此前已很長時間名額都未用滿的類別，從2022年開始也要排期了，他需要再等半年。據報導，2022年上海封城結束後，上海的二手房出售量和與移民有關的網路搜索量都有顯著增加。根據2023年3月的數字，中國出生者申請EB1綠卡的排期已經超過了一年。

通常，「走線」者在進入美國後都能很快獲得合法居留和工作身分。代理大量「走線」案件的律師陳闖創表示，無證者成功入境後，一般會選擇等待海關及邊境保護局(CBP)的執法人員、主動被捕。

被捕後，只要通過兩輪問話及面談，就能很快獲得上移民法庭的機會，如果法官認可申請庇護的理由，便大功告成、得到工作許可，並在一兩年之後就能拿到綠卡。這是一個技術性策略。

陳闖創透露，中國人只要在美國境內被捕，基本不用擔心遭遣返，因為中國近年日益嚴酷的統治令申請者很容易找到尋求庇護的理由，而且即使一次申請未通過，也可用「延期遞解」的身分一邊上訴，一邊留在美國合法工作生活，整個申訴過程通常需要很多年。

更重要的是，中國當局不配合美方遞解無證移民的態度已延續多年，只要當事人自己不同意，美國就很難將他們送回中國。相反，如果通過口岸合法入境後再自行赴移民局 申請政治庇護，則可能會排隊數年都等不到上庭的機會。

與登陸後即可快速落地的走線人相比，通過合法渠道申請技術移民的中國人則要忍受長時間的等待和不確定性。歷史學博士Tommy認為，兩方不平衡的現狀幾乎回到了1950年代的狀態，當時給中國出生者的合法移民配額只有每年105個，但作為面向共產主義受害者的「人道主義」措施，對通過各種不合法手段入境尋求庇護者則幾乎照單全收。「我不想說美國的移民政策不合理，但現狀實在很詭異。」即將博士畢業的劉女士表示，博士畢業竟還要焦慮能否留在這個國家。

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來源：世界新聞網