封面故事／穿雨林躲搶劫 跋涉數千里

愈來愈多的中國無證移民以在拉丁美洲陸路方式偷渡入境。(路透)

在南部邊境難民危機愈發嚴重的背景下，從2022年下旬開始，來自中國的難民數量屢創新高。根據最新數據，2023財年的前五個月，有4366名中國籍無證入境者被抓獲，是上年同期的十倍。其中從德州邊境跨越格蘭德河入境的中國人有1136名，比上年同期增加900%。而在此數字之外，還會有些人入境後選擇不被抓獲，因而未被納入統計。

與早期赴美的部分華人不同，最新的中國庇護客赴美路線（坊間俗稱「走線」）較為固定，都是先利用免簽政策將南美洲的厄瓜多爾做為落地跳板、合法入境，然後再沿美洲大陸北上，跋涉數千英里抵達美國南部邊境。沿途的「偷渡產業鏈」早已高度成熟，各種關卡都有地方勢力或幫派幫助疏通，途徑的多數中美洲小國也採取默認態度、允許尋求赴美者以各種灰色的方式路過其領土。

對於陸路穿行者來說，唯一有些挑戰性的路段是位於哥倫比亞與巴拿馬交界處的「達連空隙」(Darien Gap)，此處沒有公路，需乘小艇從哥倫比亞的內科克利(Necoclí)出發，跨海抵達巴拿馬大西洋側的港口，然後徒步兩至七天不等，穿越被熱帶雨林覆蓋的無路之地，翻越大陸分水嶺進入太平洋水系，然後轉乘獨木舟漂流至聯合國設在巴拿馬的難民營登記休整。此後再乘舟漂流一段水路，到達公路所及的港口，此後便可一路坐車到達美國。

去年12月走過這段路的王愛軍表示，在巴拿馬海岸有四個登陸地點，分別對應難度不一的徒步路線，當地的人蛇集團會為難民提供「快艇+徒步嚮導」的套餐式服務，便宜的路線費用大約每人300至400美元，而若選擇較好的船與好走的路線，費用會超過1000美元，徒步時所途經的部落也會收取每人50元的通行費。

雨林中的徒步路線都是很成熟的小路，也有大量的南美洲西語裔難民在走，唯一危險的是徒步過河，因為在原始山林中，一場雨就會讓河水流量突然暴增，讓人猝不及防。他聽說，就在他走過此路段的前不久，來自中國的一家三口就在過河時恰遇漲水，嚮導拉住了母親和孩子，但眼看著父親被沖走，撞死在石頭上。

與自然環境相比，幾名「走線」來美的受訪者都認為搶劫才是更大的麻煩。王愛軍回憶，途經的國家中，較為富庶的巴拿馬和哥斯大黎加相對安全，腐敗最嚴重的尼加拉瓜倒也不難對付，他們會在入境時強迫「難民」統一繳納150美元，然後拿上收據，就不太會被該國執法者刁難。

3月初抵美的陳俊榮，帶著一家三口走線，在宏都拉斯和瓜地馬拉遭遇搶劫的可能性比較大，他聽說有人在瓜地馬拉境內，五天之內被搶了13次，搶劫者既有匪徒也有警察。「警察一般每次只搶你身上現金的十分之一。劫匪則不太為後面的同行考慮這些。」

不過搶劫者一般只要現金，銀行卡、證件甚至手機都會留給受害人。只要有銀行卡，後面的路程就不怕沒錢。王愛軍見過更極端的情況，被搶後，受害者向同行的中國人借錢先買一個最便宜的手機，登錄上微信後讓家人幫忙轉帳，然後在沿途到處可見的中餐館便可用微信轉帳換到當地貨幣。

最令「走線」者頭疼的其實是墨西哥 。從南到北穿越墨西哥需要近3000英里路程，除了已經司空見慣的搶劫外，「走線」者還要跟移民局 鬥智鬥勇。王愛軍透露，墨西哥此前一直像巴拿馬和哥斯大黎加一樣為過路的難民發放「難民紙」，准其在規定時間內合法過境，但從去年年底開始不再發放，難民在墨西哥境內便可以被移民局逮捕。不過即使被捕也不會有太嚴重的後果，只是需要多花錢打點些官員。

陳俊榮說，既可氣又可笑的是，墨西哥移民局常會把被抓到的無證客押送到南部邊境然後釋放，讓其從頭開始長途跋涉，捉弄意味明顯大於執法規定。

根據幾名受訪者的描述，整個「走線」過程順利的話，大約需要一個月到40天時間，而不順利的話，有可能三個月還沒到達美國邊境。

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來源：世界新聞網