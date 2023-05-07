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移民專頁／申請I-140 F-1返美會有麻煩

李亞倫律師主答

讀者問：

為了我能在遞交國家利益豁免綠卡（NIW）申請後回祖國探親，許多人建議我在STEM OPT延期，通過之後再交I-140職業移民申請。請問，以下的路徑有可能嗎？PhD畢業後不使用OPT，使用學術界不抽籤的H-1B做博士後，同時遞交NIW拿到優先日期（PD）它將比STEM OPT延期早一年。此時如果想跳槽到工業界，還可以使用之前未使用的F-1 OPT+抽籤H-1B嗎？還是只能申請O-1來跳槽呢？

答：

畢業後申請學生實習生F-1 OPT是有時間限制的。與OPT結束日期相關的STEM OPT也有時間限制。如果你不用它，你將失去申請它的資格。我不確定我理解你說獲得STEM OPT延期批准後，在回祖國前提交I-140申請的重點是什麼。這個問題是否與在返回美國之前試圖在領事館獲得簽證有關？如果是這樣，美國領事官員更關心的將是，OPT或STEM OPT上的F-1學生簽證是否有非移民意圖。申請一份I-140，不論是否有STEM延期，可能會導致你獲得F-1簽證返回美國有麻煩。如果你真的想回國一趟，最好在申請I-140申請之前申請一份授權簽證如F-1。

關於你的其他問題，如你所知，你可以隨時申請不受簽證配額限制（cap exempt）的H-1B，但是受簽證配額限制（cap）的H-1B或抽籤H-1B需要公司進行雇主登記註冊的程序，候選人必須先經過抽籤的程序，抽中後他們的公司才允許為他們提交H-1B的申請文件。在有這些限制的情況下，你可以從不受簽證配額限制的H-1B換成受簽證配額限制的H-1B。由於H-1B是雙重的意向簽證，只要你符合條件，你可以隨時申請NIWI-140，即使你離開美國並需要在返回美國前在護照上蓋H-1B的章，你也不會遇到非移民意向的問題。O-1傑出人才非移民簽證，也是一個選項，只要移民局認同你在你的領域是非凡傑出的。請注意，非移民簽證類別中的傑出簽證的標準低於永久居留目的的傑出簽證類別。

學生簽證 H-1B OPT

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