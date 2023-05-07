移民專頁／I-140受益人 持F-1來美 易被盤問

讀者問：

本人準備今年申請H-1B簽證 ，而我的EB1-A的 I-140剛獲批不久。我的配偶人在中國，打算今年申請F-1簽證來美國讀書。請問，我的I-140獲批對她的F-1申請有影響嗎？如果獲得F-1，她入境會因為移民 傾向被拒嗎？入境後她之後能以該身分申請I-485嗎？

答：

每一個申請非移民簽證（如旅遊或留學）的人，都需要向簽證官證明自己沒有移民意圖，即證明申請人不打算在簽證允許的時間之外留在美國，並且必須證明申請人與其本國有牢固的聯繫和關係（如有房產、財產或近親等）。但是，由於你的I-140已經批准，你太太屬於受益人，她在申請簽證的時候，說服簽證官她沒有移民傾向確實有挑戰。儘管如此，在實際中，仍有很多像你太太這樣的人成功獲得簽證，如果領事館相信申請人確實有必要短期來美國，而且會遵守簽證的條件，在簽證到期後按時返回等。

如果你太太獲得F-1簽證，一般入境時沒有問題，但機場的移民官權力很大。如果被盤問，你太太仍需要說服移民官她來美國的目的是臨時的，並提供支持材料。如果你太太在美國讀書期間，你的EB1-A的排期排到了，你遞交綠卡申請的時候，你太太作為家屬，也可以一起遞交調整身分申請。