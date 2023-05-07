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移民專頁／H4身分 運用EAD卡要小心

李亞倫律師主答

讀者問：

我於2021年5月提交H-4延期，至今已經過了627天，屬於超時案件。我發電子郵件去查詢，對方說是在做安全調查（security check），也不知道具體在查什麼。從申請起快兩年了，還沒下來。若再不下來，我的配偶都要申請下一輪的H-1B延期了。同期，2020年10月提交的I-485兩年多了，自從一年前打完指紋後，也是石沉大海。綠卡要做安全調查就算了，H-4也要調查這麼久？請問在申請駕照時使用了I-485下的EAD como組合卡來申請駕照，會讓H-4身分失效嗎？律師不建議在綠卡沒下來前使用此EAD卡，用它辦理駕照算是啟用了EAD的身分嗎？

答：

不幸的是，一個被捲入安全調查的案件比大多數情況都需要更長的時間。你可以自己或請你的律師（如果有的話）繼續詢問，或將你的案件提交給移民局的監察員（Ombudsman），或向你當地的美國參議員或眾議員辦公室尋求幫助。也許通過上述其中一種方式或通過向聯邦法院提起訴訟，你也無法讓你的案件更快地採取行動。

關於你是否可以使用你的EAD卡申請駕照的具體問題，你可以在不危及你的H-4身分的情況下這樣做。將I-485 EAD卡用於就業目的會危及你的H-4，但用於獲得駕駛執照是不會的。

編按：

EAD：是指「就業授權文件」（Employment Authorization Document。

H4簽證：是移民局發給H-1B簽證持有人直系親屬的非移民簽證，包括配偶及21歲以下未婚子女。辦理H4簽證後，就可合法在美生活。而H4簽證持有者想合法在美工作，還需辦理H4 EAD。H4簽證是基於H1B持有者，所以有效期也是跟隨H1B持有者，只要H1B持有人的簽證有效，那麼H4簽證的持有人就可以合法的居留在美國。 

簽證 移民局 駕照

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