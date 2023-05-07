星座／5月7日至5月13日 巨蟹座貴人相助 天秤座有偏財運
牡羊座
總運指數：★★★☆☆
本周你待在家裡的時間會比較多，與家人的互動也會因此增加。慢慢你會發現「家」可以讓你避開一些風險，家人還能給你的愛情、事業「充電」。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：雙子座
貴人星座：處女座
金牛座
總運指數：★★☆☆☆
本周最需要你的不是別人，而是你自己。對自己不夠關心，又如何去關心別人？不順之事乃人之常情，直接舉旗敗下陣來才真正可怕。
幸運色彩：古銅色
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
雙子座
總運指數：★★★☆☆
執行事務對你而言毫無問題，本周會讓你感到頭疼的部分是與人溝通太費勁。你需要有足夠的耐心，多講解幾遍，讓他人正確無誤的明白你意思，否則產生誤會就更麻煩了。
幸運色彩：璀璨紫
速配星座：雙子座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座
總運指數：★★★★☆
感情的事還急不得，順其自然就會有好結果；事業上會因得到貴人相助而加速前進；投資上不要在意眼前的利益，放長線才能釣到大魚。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：牡羊座
貴人星座：天蠍座
獅子座
總運指數：★☆☆☆☆
本周你的世界好似被霧霾籠罩，無論是看人還是看事情都無法看得很透徹，小心被事物的表象輕易迷住了雙眼。多花時間去瞭解，方可避免做出錯誤的決定。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：處女座
貴人星座：天蠍座
處女座
總運指數：★★☆☆☆
本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
天秤座
總運指數：★★★★☆
愛情走在爬坡路上，有些辛苦但值得回味；事業上風平浪靜，按部就班就好了；財運良好，可以從偏財上嘗到甜頭。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
天蠍座
總運指數：★★★☆☆
本周有「勇敢」與「決斷力」這兩大保鏢為你保駕護航，不管你有什麼想法此時都可以去做，基本上不會有差錯。
幸運色彩：生態綠
速配星座：射手座
貴人星座：摩羯座
射手座
總運指數：★★☆☆☆
本周運勢如同高空跳水一樣，以自由落體的方式下降。工作和愛情會面臨一些難題，將傷及你的顏面，但倘若你能放下面子，倒也沒什麼能難倒你的。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
摩羯座
總運指數：★★★★☆
本周試著做一個不一樣的自己，放縱心靈，與人相處你會感到輕鬆自如，還能在交談中獲得一些有用的訊息。切勿勉強自己做不喜歡的事情。
幸運色彩：嫩芽綠
速配星座：處女座
貴人星座：雙魚座
水瓶座
總運指數：★★★★★
唱響豐收之歌的一周，不僅愛情、工作學習、財富上有實質性的收穫，內心也有機會得到充實，滿足感十足。
幸運色彩：美橙黃
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
雙魚座
總運指數：★★★☆☆
很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。
幸運色彩：海軍藍
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
上一則
封面故事／7天7大洲 她跑完7個半馬
下一則
FB留言