醫師的話／更年期來了 怎麼辦？

女性更年期，首先會很容易感覺到疲倦、頭痛、眼睛乾澀、出現潮熱和失眠問題。（Getty Images）

有人會說更年期（Menopause）是自然發生的現象，放著不管不就行了嗎？

其實更年期真的是一種自身體自然發生的老化現象，不分男女都會發生，可是卻會在心理上和生理上引起巨大的變化。

Q1：男人也有更年期嗎？

A1：男性身體中激素變化也是衰老的一個自然現象。不過與女性不同的是，男性的性激素變化是隨著年齡逐漸發生的。約30%的男性在40～70歲時會經歷男性更年期的臨床症狀。在40歲以後，男性的睪酮水平每年平均會下降約1%。當雄性激素下降到一定程度時，便會出現與女性更年期部分類似的症狀。

只是在大多數老年男性中只有10%到25%的人會出現明顯的水平降低，因此老年男性的更年期問題常常被忽視。

Q2：什麼是婦女的更年期？

A2：更年期就是指月經停止的前後那個時段。在生理上，女性卵巢功能從旺盛狀態，分泌各種激素到逐漸衰退消失的過渡期。目前因為養生以及壽命延長，婦女的更年期平均年齡也從30年前的38歲到目前的51歲左右了。不過大多數人從40歲開始就會進入更年期的過渡時期。在此期間激素水平不足會上下波動，引起許多的綜合不適症。

Q3：怎麼知道激素水平下降了呢？

A3：女性的身體在青春期便開始產生激素，靠著激素開始發育，控制新陳代謝協調生理機能；也一直依賴著激素來維持身體的健康。一旦身體中激素荷爾蒙減少之後，生理上自然會反映出來，首先會很容易感覺到疲倦、頭痛、眼睛乾澀、出現潮熱和失眠問題；然後皮膚乾燥漸漸出現不可逆的皺紋。另外在心理方面會漸漸出現健忘、注意力不集中和焦躁不安容易發脾氣、沮喪和情緒不穩定的情形。

Q4：更年期症候群會有多久呢？

A4：過去醫學界認為婦女停經之後，依個人體質不同，更年期過渡期大約兩、三年就能恢復正常。可是最近根據馬友診所(Mayo Clinic，Rochester)的臨床調查，平均更年期綜合症長達五到七年。而東方人特別是亞裔，可能長達12年。

Q5：更年期前後的月經會出現異常現象嗎？

A5：更年期到的時候並不是一下子就停止了月事。通常是月經周期先縮短再延長，由原來的正常月經周期25到35天，先縮短為25天內，之後再延長到四、五十天才來一次，一直到一年都沒有月事了，就是真正的停經了。

不過在臨床上常常會發現，有的婦女在停經一、兩年之後又突然出現月經。還有人甚至重新規律來潮，然後再次停經。不過凡是在一年以上沒有月經就算是停經了，在此期間若是不正常出血，雖然有可能是卵巢忽然又「青春」了，開始分泌激素，但是一定要做子宮內膜抽樣活檢，來排除癌前病變和癌變。

Q6：除了停經，還有什麼簡單的方法來判斷更年期嗎？

A6：更年期的綜合症都是因為缺乏激素而引起的，簡單而又明顯的症狀，可分為四類。

1，因血液失調而引起的潮熱，忽冷忽熱陣發性出汗，同時也會有心悸感。

2，因神經心理不平衡引起的情緒激動、焦慮、抑鬱、急躁、心生不安、失眠等。之後逐漸出現記憶力減退、注意力不集中的遲鈍現象。

3，因缺乏激素引起的泌尿生殖系統症狀，如陰道乾燥，性交疼痛；尿頻、尿急、尿痛、夜尿、尿失禁等。

4，因新陳代謝障礙引發的肌肉、關節 痛症狀，尤其是膝關節疼痛。有的人上樓梯或上公車時感膝關節疼痛或抽痛；還會引起骨質流失造成骨質疏鬆的問題。

Q7：更年期的綜合症需要治療嗎？

A7：有70%的女性會受到更年期綜合症所擾，其中半數會咬著牙扛過去，另外一半的人則迫切的希望能夠接受緩解更年期症狀的醫療法。

Q8：有什麼安全的醫療法嗎？

A8：對於更年期綜合症，目前食藥署(FDA)已經正式通過四種旣安全又可以忽略副作用的激素補充劑。

在激素療法方面有兩種方式，一種是純粹雌激素為那些年輕切除子宮後的婦女而設計的。另外一種是除了雌激素外，再加上黃體素混合劑，來助長子宮內膜，由於黃體素有抑制生長的作用而減少癌症的風險。這些藥劑可以應個人的需要在片劑、藥膏、噴劑或者是陰道塞劑中做選擇。

不過許多的婦女迫切的想要服用激素補充劑，但是又怕得到癌症。若是心中揣測不安，心神不寧的話，就不要服用任何的藥物，免得沒病反而變有病。

Q9：是否每個人都適合這種激素補充劑呢？

A9：任何一種藥物都有副作用，激素也不例外。何況不論是避孕藥、月經調節藥物或者是更年期補充劑都可能引起深靜脈血栓形成(DVT)，另外也可能引起中風 。這些副作用與年齡，和身體其他疾病如心臟病 、腎臟疾病和肥胖有密切的關係。另外激素類還可能引起肝和膽囊的疾病。

所以凡是曾經有乳腺癌、子宮內膜癌、中風、心臟病、肝病的人都不適合激素補充劑。

Q10：除了激素藥物療法之外，還有別的選擇嗎？

A10：美國國家醫學研究所(NIH)認為黑升麻(Black cohosh)、當歸、月見草、啤酒花、高麗參、亞麻籽、紅三葉草、聖約翰草和野山藥都能緩解更年期的症狀。

(作者為大華府地區執業醫師)