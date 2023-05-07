說實話／7類魚汞含量低 可多吃

海鮮魚類美味營養，但由於健康和生態問題，須小心選擇。（取自Shutterstock）

能吃到新鮮美味的海鮮，是味覺上的無上享受。但由於健康和生態問題，小心選擇食用的魚類海鮮很重要。有些魚的汞含量超高，如果吃得太多，會造成健康上的潛在危險；而有些魚則是因為被過度捕撈，以至於產量減少。因此，如何選擇餐桌上的海鮮，便十分重要。以下是美食網站Mashed列出了消費者應該多吃的魚類海鮮。

鮭魚(Salmon)。（取自Shutterstock）

1.鮭魚

鮭魚是最受美國人喜愛的魚類之一，粉紅色的魚肉和飽滿的脂肪，沒有絲毫魚腥味。無論是生吃還是熟食都很美味，所以經常出現在壽司和一般的菜餚裡。鮭魚有幾種可供選擇，從國王鮭魚(King Salmon)到紅鮭魚(Sockeye)和銀鮭(Coho)。除了營養和美味，鮭魚是超級符合環境永續，無論是來自阿拉斯加水域的野生鮭魚還是養殖的。鮭魚的汞含量極低，對孕婦來說也很安全，事實上，它被推薦有益於胎兒健康的生長和發育。

蝦(Shrimp)。（取自Shutterstock）

2.蝦

蝦(Shrimp)是料理的主食，味道溫和、口感Q彈，容易製作；因為熱量低，蛋白質 含量高，也有益健康。在某些蝦盛產的地區，例如墨西哥 灣，以低廉的價格便可以買到。蝦的種類很多，要弄清楚哪些是永續漁業的，哪些不是，可能有點困難。幸運的是，有很多關於哪些蝦適合吃、哪些不適合的資訊。蝦的汞含量通常很低，使它們成為營養安全的好選擇。

干貝(Scallop)。（取自Shutterstock）

3.干貝

干貝(Scallop)特殊的口感和風味，許多人喜愛。新鮮生干貝，只須在平底鍋中快速煎一會，只要不煮過頭，便很容易煮得很完美。雖然價格比蝦貴，但由於它們的獨特風味，許多人認為多花一點錢是值得的。干貝在各種野生和養殖的海鮮中也被列為符合永續漁業的標準。據「消費者報告」的研究，它們的汞含量也很低。乾的干貝比新鮮的更受歡迎，這是因為曬乾後的干貝，除了顏色變深，味道也更濃郁，能為食物增加更多風味。

龍蝦(Lobster)。（取自Shutterstock）

4.龍蝦

龍蝦(Lobster)以其煮熟後的深紅顏色和Q彈的口感而聞名，讓人很難抗拒。龍蝦盛產於美國東部海岸的大西洋水域，是緬因州 最具代表性的海鮮。龍蝦業在確保龍蝦的來源符合道德規範和可持續發展認證上做了許多努力，例如捕蝦籠的構造讓年幼、小型的龍蝦可以輕易逃脫，只捕捉年長、體型較大的龍蝦。此外，龍蝦的汞含量是安全的，被食品藥物管理局(FDA)列為最佳選擇之一。

太平洋比目魚(Pacific Halibut)。（取自Shutterstock）

5.太平洋比目魚

所有的白魚中，太平洋比目魚(Pacific Halibut)是最好的，因為它的質地細膩而緊密，味道溫和甜美。烹飪起來也很容易，無論是焗烤、水煮、清蒸，還是放到烤架上。太平洋比目魚符合永續海鮮標準。它的汞含量也很低，成年人可以放心地每個月吃四份。然而，要注意另一種大西洋比目魚(Atlantic Halibut)，數量已因商業性過度捕撈而枯竭，所以不要把這種魚列入採購清單上。

鯕鰍 (Mahi Mahi)。（取自Shutterstock）

6.鯕鰍

如果在餐館看到菜單上有海豚(dolphin)或海豚魚(dolphinfish)，不用驚慌，那只是鯕鰍(Mahi Mahi)，與同名的可愛的哺乳動物沒有任何關係。鯕鰍皮薄肉緊，魚肉呈淺粉色，味道鮮美。它很容易煮太老，烹調時最好設置一個計時器，或者注意魚肉何時剝落、及時關閉爐火。如果烹調得當，這種魚是很美味的。鯕鰍的汞含量雖然不是最低，但也屬於是較低的，即使孕婦也可以每月安心食用六份。

吳郭魚(tilapia)。（取自Shutterstock）

7.吳郭魚

吳郭魚(tilapia)值得我們豎起大拇指，因為實際上它是非常好的海鮮選擇。首先，它很便宜，可能是無數魚類中性價比最高的一種；其次，它產量豐富，無處不在。吳郭魚是美國第四大最受歡迎的魚類，僅次於鮪魚、鮭魚和狹鱈(Pollock)。吳郭魚的汞含量也很低，每個人都可以安心食用。