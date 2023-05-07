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理財百科／Z、千禧世代啃老 毀了爸媽積蓄

記者張聲肇
將近一半父母為了幫助孩子，延後清償自己的債務；四成以上父母還動用了退休老本。（pixabay）
將近一半父母為了幫助孩子，延後清償自己的債務；四成以上父母還動用了退休老本。（pixabay）

根據調查，近七成有18歲以上孩子的家長，因為Z世代（通常指1995年~2010年出生者）和千禧世代（27至42歲）子女回家啃老，至少做了一次財務犧牲，成全「啃老族」的未來。

消費金融服務公司Bankrate調查全美2346名成年人，其中773人有18歲以上孩子，被啃老的占68%。

最常被啃的是應急儲蓄金。一半家長曾為了幫成年孩子立足或創業，拿出自己的儲蓄；五分之一說，拿出了｢很大一筆」贊助子女。

將近一半父母為了幫助孩子，延後清償自己的債務；四成以上父母還動用了退休老本。總體而言，16%家長為了幫助孩子，延遲達成自己各項財務目標的時程。

Z世代和千禧世代特別「生不逢時」，在職涯剛起步時遇到經濟大衰退（2007年至2008年）和新冠病疫大流行（2020年迄今）。很多二、三十歲的人還碰到房價大漲和學貸催討。

這兩世代人18歲成年以後，「時節不順」，只好依賴爸媽傾囊相助。大致而言，美國人認為20到23歲是該自己養自己的年紀，Z世代卻認為，爸媽應該養他們到至少21歲，包括替他們付各種保險費。嬰兒潮世代認為，19歲就該自立。

家庭年收入不到5萬元的家庭，比收入更高的家庭，更可能為了幫下一代成家立業而蒙受財務打擊。

Ameriprise Financial最近發布的研究報告說，六成千禧世代認為自己的財務狀況很好，部分要歸功於父母，可見父母的財務犧牲沒白費。

千禧世代有78%受家裡財務支援，例如大學學費、買汽車和房子的頭期款、父母遺產。27%從家裡獲得的支助至少2.5萬元，這還不包括住在爸媽家裡省下來的支出。

財務專家提醒家長，不要為了孩子犧牲自己的財務保障，Ameriprise副總裁凱克勒（Marcy Keckler）說，這道理就和「搭機遇難時先自己戴上氧氣罩」一樣。

她認為幫助孩子財務自立固然重要，同時也要鼓勵孩子，要有克服困難、站穩腳步的雄心壯志。

Bankrate資深分析師若斯曼（Ted Rossman）也認為，沒有必要割太多肉餵養下一代，因為長期幫助下去，可能形成惡性循環。

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