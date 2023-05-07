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每周一書／我的故鄉 酸甜苦辣眷村故事

紐約世界書局

眷村是台灣一種獨特的聚落型式，可說前所未有，後世亦無法複製。這本書讓眷村歷史免於被現實碾碎和遺忘，作者劉先昌以敏感聰慧筆觀察與記敘在過往眷村生活周遭的人事物，篇篇雋永的散文承載著一個個耐人尋味的故事。傳達的就是這份領悟。

蔣濟翔在推薦序文中提到，真正的原版眷村，在目前的氛圍下，無可否認，漸已殘酷，隨著歲月成為一個衰草漫漫、荒涼沒落的歷史名詞，縱然是在眷村第二代的思緒裡，「眷村」也好像暗夜裡，遙遠山中的一盞忽明忽暗的孤燈，等待有心人的召喚和探訪。

他提到，有人說「一生能做好一件事，就已經算是成功。」在此年代，作者對於眷村文化的保留、推動和傳承，從掉臂獨行，進而引起了縣市首長的關切、支援。就此而言，不但已經成功，特別還是一則傳奇。

羅淑華則在推薦序文中提到，在那個戰爭動盪的時代，眷村的產生，讓從大陸渡海赴台的人有了安生立命之所；中國各省文化在此匯集相融，也讓生長在眷村的人，受到這獨特文化的薰陶。

她與作者劉先昌不僅有著共同眷村記憶，也是小學同班同學。她提到，作者記憶過人、文筆流暢，在《一個特別的年》一篇中，將過往眷村家家戶戶忙著準備過的情景，一一呈現了。《眷村的單車歲月》更寫出了村中孩子學車的「絕技」。

她說，篇篇眷村的故事在作者筆下重現，讀起來甜蜜又有趣； 建議不要錯過《誤闖油庫驚魂記》篇，簡直就是自曝調皮搗蛋嘛。作者也把敏感聰慧用來觀察與眷村緊密的基地。寫出《空軍基地的回憶》與《消失的聚落》等篇，向空軍英雄致敬。

眷村承載著那段歲月，父母輩有望鄉的苦痛，有立基的艱辛，下一代在眷村幸福成長，見證著眷村被時代巨輪無情輾壓，終至掩沒無蹤。作者將住過三個眷村樣式詳盡記載在《眷村時光追憶》裡，讓人感慨一番。

翻閱此書，無論是回到記憶中，或是進一步認識眷村，都是美好的閱讀時光。（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263）

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