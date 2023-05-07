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醫藥／小心靜脈曲張 8招降風險

蔡維斌
靜脈曲張引發下肢噴血，醫師呼籲久站久坐者不可忽視，出現症狀及早就醫。（記者蔡維斌／翻攝）
靜脈曲張引發下肢噴血，醫師呼籲久站久坐者不可忽視，出現症狀及早就醫。（記者蔡維斌／翻攝）

一名老嫗覺得雙腳重重的且有色素沉澱，傷口久久不癒，還一度腳噴血被送往急診，經影像學檢查，診斷為雙下肢嚴重靜脈曲張併發潰瘍，經微創手術移除病灶靜脈，並配合穿著醫療彈性襪，兩個月終告痊癒。

台灣成大醫院斗六分院醫師鄭吉夫表示，靜脈曲張早期無明顯特定症狀，通常從小腿搔癢、久站後的腿部痠痛腫脹、沉重、疲勞開始，若未妥善處理，站立時小腿後膝蓋窩的小青絲長成凸出腫大青筋，出現靜脈曲張典型特徵。若持續放任，除了會潰瘍、血流不止等，甚至會造成肺栓塞、深層靜脈栓塞等致命併發症

下肢靜脈曲張男女比例約3：7，患者罹患深層靜脈血栓、肺栓塞、周邊動脈疾病也比一般人高。所以腿冒青筋已是危機警訊了。

鄭吉夫指出，靜脈曲張無法完全根治；因此若出現疑似症狀，應立刻著手治療，以免繼續惡化，引發嚴重併發症。目前有壓迫療法、硬化劑或雷射療法及手術治療。

鄭吉夫提醒下列方式可降低靜脈曲張風險：

1.維持正確坐姿，盡量不要翹腳。

2.無論站或坐，每小時至少要活動一次。

3.體重過重者應積極減重，降低罹患靜脈曲張機率。

4.均衡高纖低醣低碳飲食，避免因便秘導致成腹壓升高，加速罹患靜脈曲張。

5.戒菸，避免因慢性肺病導致成腹壓升高，加速罹患靜脈曲張。

6.縮短泡湯時間及加強環境通風，高溫會讓血管容易擴張。

7.部分避孕藥可能誘發靜脈曲張，應先諮詢醫師與藥師。

8.睡覺時或不定時將腿抬高，使腿部高於心臟位置。

手術 併發症 高溫

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