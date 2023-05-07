醫藥／動脈硬化也會引發耳鳴

很多人不知道動脈硬化會引起耳鳴。（Getty Images）

動脈硬化會引起耳鳴？耳鳴門診中，頭頸部動脈超音波是一項很重要的檢查，通常受檢者年紀愈大，愈易呈現血管壁硬化、內膜增厚，如果血管內皮反覆出現破損，在發炎時會攔截膽固醇而逐漸隆起，干擾血流，進而導致血小板破裂、血球聚集，繼續攔截膽固醇，加上鈣質沉積，一層一層地堆疊，長久下來，會引發疾病甚至形成斑塊，逐漸造成動脈硬化。

根據解剖，前顱窩循環來自兩側頸動脈，以中大腦動脈供血給大腦顳葉。後顱窩循環來自兩側椎動脈，在後下小腦動脈處，分支出聽神經動脈，供血給近端聽神經；兩側椎動脈匯集成基底動脈後，直接供血給腦幹，在前下小腦動脈處，分支出迷路動脈，供血給耳蝸管、前庭及遠端聽神經。若這些動脈發生硬化後，就會影響聽力。

中大腦動脈狹窄 引起幻聽

當中大腦動脈發生硬化狹窄時，會影響大腦顳葉聽覺皮質，使其無法對聽覺訊號做出精準且正確的解讀，猶如我們在聽收音機時，如果頻道沒有調準，就會聽到「嘰嘰喳喳」的背景雜音，這是一種腦鳴。有人解讀成動物叫聲或人語交談聲，則為幻聽。

若聽神經動脈發生硬化狹窄時，會影響到近端聽神經，造成許旺氏細胞缺血壞死，神經軸突上的髓鞘崩解，無法有效地傳遞聲波，出現高頻性的聽障。交談時，若對方說話過快，患者所聽到的字詞會糊在一起，難以分辨；健康的神經纖維會代償性地加強傳導，出現神經性耳鳴。

倘若狹窄發生在前方耳蝸動脈，近端耳蝸管受損，會出現高頻性的聽障；發生在後方耳蝸動脈，遠端耳蝸管受損，則會出現低頻性的聽障；發生在迷路動脈、總耳蝸動脈或前庭耳蝸動脈，耳蝸管及前庭會一起受損，會同時出現聽障及眩暈。耳蝸管受損時，聽毛細胞擺動不順，連接的神經傳導不佳，患者就會聽見陣陣迴音，接著健康的聽毛細胞會代償性地加強擺動，神經纖維加強傳導，於是出現比例不一的耳蝸性及神經性的耳鳴。

動脈硬化發生時，健康的血管壁會試圖擴張，以維持適當內徑，經年累月下來，會使椎基底動脈系統的動脈逐漸扭曲變形，若壓迫到聽神經或腦幹，就會在搏動時，干擾聽覺傳遞，患者會聽見猶如打字機般「噠、噠、噠」的聲響，稱為「陣發性聽覺症候群」。

嚴重者須服藥 穩定血小板