娛樂／茱莉亞羅勃茲 差點毀掉「莎翁情史」

茱莉亞羅勃茲一度要演「莎翁情史」,卻搞得前置過程雞飛狗跳。(路透資料照片)

1998年電影 「莎翁情史」(Shakespeare in Love)當年戲劇化的在奧斯卡 金像獎擊退各方更看好的「搶救雷恩大兵」(Saving Private Ryan,又譯「拯救大兵瑞恩」)拿下最佳影片,女主角葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)榮登影后,但最近製片愛德華齊威克(Edward Zwick)大爆料,原定女主角是當年正紅的茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts),結果她對男主角人選嫌東嫌西都不滿意,最後還直接落跑,影片公司白花了600萬美元。

充滿現代感的美國大妞茱莉亞羅勃茲怎麼看都不太像片中的古代英國 千金,然而環球影業願意砸錢拍片的唯一理由,是堅信她是絕佳賣點,高層對此選角興奮至極,期待下一部「麻雀變鳳凰」(Pretty Woman)就在他們的手上。後來愛德華齊威克和茱莉亞羅勃茲到倫敦尋找合適的男主角人選,沒料到這竟然才是頭痛的開始。

搭檔心有所屬 誰來都碰壁

原來茱莉亞羅勃茲心中早有定見,想跟當年已是奧斯卡影帝的丹尼爾戴路易斯(Daniel Day-Lewis)合演,大讚他:「實在太棒了,又帥演技又有張力,還非常幽默。」對他有點著迷,一心認定能合作,還派人送了兩打玫瑰給他,附了張卡片寫道:「請你當我的羅密歐。」可是丹尼爾戴路易斯其實早就跟愛德華齊威克講過他的檔期被「以父之名」(In the Name of the Father)卡住,沒辦法演出「莎翁情史」,茱莉亞羅勃茲還在一頭熱,甚至藉口缺席安排好和一群男星讀劇本的默契測試。

愛德華齊威克沒辦法,只有親自跟丹尼爾戴路易斯見一面,結果再次被拒絕,茱莉亞羅勃茲得知後隔天才在默契測試上現身,與還沒演出「辛德勒的名單」(Schindler's List)、尚未走紅的雷夫范恩斯(Ralph Fiennes)一起試演,雖然范恩斯使出渾身解數,但羅勃茲幾乎沒半點熱情,愛德華齊威克強調自己不是在暗示她刻意想破壞這場測試,「總之情況有如一場災難,我本來想跟雷夫道歉,但他奪門而逃,我等著看茱莉亞怎麼解釋,她只說了句:『他根本都不幽默。』」

雷夫范恩斯的「莎翁情史」試演過程,有如一場大災難。(路透資料照片)

排練口音挫折 直接辭演

愛德華齊威克說,接下來幾天茱莉亞羅勃茲和其他幾位年輕英國男星分別測試,情況一樣糟,已經沒辦法記清楚總共有哪些人,記得試過休葛蘭(Hugh Grant)、柯林佛斯(Colin Firth)、傑瑞米諾森(Jeremy Northam)、西恩賓(Shaun Bean),她每一個都不滿意,不是嫌他們太僵硬,就是不夠浪漫等等。折騰了兩個禮拜後,終於在和保羅麥甘(Paul McGann)試演時,茱莉亞羅勃茲第一次穿上古裝造型、化妝出現,可是一開口,愛德華齊威克就覺得問題很大,而且不是在劇本或保羅麥甘身上,茱莉亞羅勃茲就是最大的問題,她根本沒有揣摩英式口音。

羅勃茲的直覺也超敏銳,很快就感到愛德華齊威克的不舒服,接下來就算他再怎麼鼓勵,尷尬氣氛揮之不去,第二天才知道她已經離開飯店回美國了,也不打算接演「莎翁情史」,直接退出整部片,環球當時已花了600萬美元。愛德華齊威克表示,對茱莉亞羅勃茲沒有惡意,承認當時低估她的不安全感造成的後果,能理解她經過很多年苦熬才能在好萊塢成為最紅女星,不希望冒著接錯片從巔峰跌落的風險。

「莎翁情史」橫掃當年度奧斯卡獎。(取材自IMDb)

不過因為茱莉亞羅勃茲的退出,「莎翁情史」一度胎死腹中,過了很多年才起死回生,由葛妮絲派特洛成功接下女主角,男主角則是雷夫范恩斯的弟弟約瑟夫范恩斯(Joseph Fiennes),柯林佛斯演了女主角的未婚夫,最後因為奧斯卡大勝,美國票房達1億美元,全球總共賣了近2億9000萬美元,還是讓電影公司大賺一筆。