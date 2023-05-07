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娛樂／富人稅生效前出脫 小布「鬼屋」賣掉了

文／陳韻涵
喜劇恐怖片「艾維拉驚魂」的黑暗女主人艾維拉。 （取材自IMDb）
喜劇恐怖片「艾維拉驚魂」的黑暗女主人艾維拉。 （取材自IMDb）

布萊德彼特（Brad Pitt）趕在洛杉磯富人稅」生效前，以4000萬元賣掉占地1.9英畝的別墅。1994年，布萊德彼特向資深女星卡桑德拉皮特森（Cassandra Peterson）以170萬元購得這棟宅邸，卡桑德拉皮特森事先警告布萊德彼特，這幢房子在她和時任丈夫入住後，接連出現詭異的事件，甚至請來牧師驅魔，但布萊德彼特並不在意，甚至覺得「非常酷」。

布萊德彼特趕在洛杉磯「富人稅」生效前順利出售豪宅。(路透資料照片)
布萊德彼特趕在洛杉磯「富人稅」生效前順利出售豪宅。(路透資料照片)

大富翁桌遊式買房

卡桑德拉皮特森上月接受「眾生相雜誌」（People Magazine）專訪時，娓娓道出當年她在街坊被布萊德彼特帥到說不出話來的際遇，以及兩人後續商談買賣這棟位於洛杉磯市Los Feliz地區、坐擁29個房間的豪宅的契機。

此外，卡桑德拉皮特森也透露布萊德彼特宛如玩大富翁桌遊一般，陸續買下比鄰這棟別墅的22棟房子，並答應其中一棟房子的前屋主，讓他免費住到撒手人寰，而這名好命的屋主在那之後免費住了10年，活到105才離開人間。人瑞爺爺離世後，布萊德彼特終於得以處理這些物件，並趕在富人稅開徵前出脫房產，避免繳納大筆稅金給國庫。

卡桑德拉皮特森在1988年的喜劇恐怖片「艾維拉驚魂」（Mistress of the Dark）中飾演黑暗女主人艾維拉（Elvira）而聲名大噪；她透露，布萊德彼特當年正在籌備1999年黑色劇情片「鬥陣俱樂部」（Fight Club），而她當時在街上遛狗，「我經過布萊德的車庫，他就在裡面，只穿著寬鬆的運動長褲，雙手戴著拳擊手套，正在打沙包」。她說：「我對天發誓，我差一點（被他帥到）昏倒。」

卡桑德拉皮特接著說，「我記得他說『嘿，妳好嗎？』而我愣了一下，一時說不出話來，我完全吐不出一個字，臉頰瞬間漲紅，感覺快要暈過去。」

她說：「他就是那麼帥，帥到無法無天，為人又親切得要命。」

「鬥陣俱樂部」海報。（取材自IMDb）
「鬥陣俱樂部」海報。（取材自IMDb）

被警告鬧鬼 他不怕反異常興奮

卡桑德拉皮特森表示，布萊德彼特當年一眼就看上她的房子，但她警告他屋內經常「鬧鬼」。不過，布萊德彼特並不害怕或介意，甚至對於房子裡的奇聞軼事趕到「異常興奮」，堅持買下這棟房產。

卡桑德拉皮特森說，1981年她與時任音樂家丈夫馬克皮爾遜（Mark Pierson）結婚搬入後接連發生靈異事件，「我看過有人在樓梯上徘徊，真的有人在走動；有一次，一隻鬼坐在一樓的火爐邊，還有一次走進我的臥室後又跑了出去」，另一次的遭遇是「看到一個人在泳池底漂呀漂」。

卡桑德拉皮特森夫婦當年對於鬧鬼的豪宅深感畏懼，甚至請來牧師對房子進行驅魔儀式。卡桑德拉皮特森開玩笑說，「我知道這聽起來很瘋癲，我是（黑暗女主人）艾維拉，我知道你們對我抱有這樣的期待。但我在此澄清，我沒有出現幻覺，也沒有嗑藥嗑到茫掉，但我和先生就是無法解釋這些事情。」

當布萊德彼特有意買房時，卡桑德拉皮特森「把關於這間房子的一切，都如實告知」。卡桑德拉皮特森說：「他竟然很喜歡，我認為沒有太多買家會覺得這是個賣點，但布萊德彼特卻說，『哇，太棒了！』我慶幸他欣賞這棟房子。」

卡桑德拉皮特森把房子賣給布萊德彼特後，買了隔壁的房產，兩人依然是鄰居。卡桑德拉皮特森與馬克皮爾遜婚後育有一女，兩人於2003年2月14日情人節當天離婚。卡桑德拉皮特森2021年出櫃，認愛了情牽21年的粉絲德瑞莎威爾森（Teresa Wierson）。

卡桑德拉皮特森在1988年的喜劇恐怖片「艾維拉驚魂」中飾演黑暗女主人艾維拉而聲名...
卡桑德拉皮特森在1988年的喜劇恐怖片「艾維拉驚魂」中飾演黑暗女主人艾維拉而聲名大噪。 （Getty Images）

現年71歲的卡桑德拉皮特森表示，布萊德彼特過去數十年來，緩慢的擴大別墅版圖，「他前前後後可能總共買下緊鄰原住宅的22棟房子，每次周遭有物件出現在市場上，他就會出價購買。」

允賣方「住到死」 前屋主活到105歲

卡桑德拉皮特森透露，當時其中一棟房子的屋主是一對90多歲的老夫妻，而布萊德彼特不忍驅逐這對年邁夫妻，遂與他們達成協議。儘管房屋產權已轉移，老夫妻依然可以繼續住在原住處，直到兩人離開人世且無須支付任何費用。

卡桑德拉皮特森表示，老婆婆先走一步，「我知道布萊德讓老先生約翰（John）住在那裡，直到他死前都不用付費；有趣的是，約翰非常長壽，一直活到105歲才撒手人寰」。

卡桑德拉皮特森開玩笑說，約翰「彷彿會永遠生存下去」，而「我猜布萊德心裡想著，你知道的，他雖然可以住到死，但任何時候都可能會發生」。

約翰離世後，布萊德彼特不僅兌現承諾，也終於能夠處理這棟別墅。「眾生相雜誌」根據房地產消息人士說法報導，這棟別墅今年1月上市銷售。

布裘愛成往事 空間需求驟減

布萊德彼特的房產不僅有暖心故事，這棟別墅也曾是布萊德彼特與47歲前妻安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）共同撫養6個孩子的地方。孰料，布裘戀2016年破局，別墅內一家人歡笑嬉鬧的融洽場景只能回憶，布萊德彼特也覺得不再需要住在這麼寬廣的地方，想在洛杉磯另尋較合適的房產。

布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉（右）離婚後便另尋住處，圖為兩人2011年帶著六個...
布萊德彼特（左）與安琪莉娜裘莉（右）離婚後便另尋住處，圖為兩人2011年帶著六個孩子赴東京宣傳電影。（Getty Images）

現年59歲的布萊德彼特持有這棟房產近30年後，今年1月讓這棟占地1.9英畝的豪宅重回房屋市場，並在洛杉磯「富人稅」生效的最後期限（4月1日）之前成功找到新買家。

洛杉磯選民2022年11月投票通過「ULA法」（Measure United to House LA），今年4月1日上路。洛杉磯奢華豪宅賣家紛紛趕在新法生效前加快腳步或降價出售，希望在針對富人的豪宅稅法生效前完成交易。

ULA法規定，房屋交易時，500萬元以上的房產將徵收一次性的4%豪宅稅，1000萬元以上的房產稅率則提高到5.5%，這筆稅款必須由賣方支付。洛杉磯市府表示ULA法將為平價住宅與遊民的公共住宅計畫提供金源。

布萊德彼特 洛杉磯 富人稅

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