娛樂／古裝勢頭緩 中國寫實視劇大熱

「狂飆」劇照。（取材自豆瓣電影）

中國今年首季的電視劇市場迎來「開門紅」，連續三部口碑劇「去有風的地方」、「狂飆」、「三體」把觀眾的觀劇熱情推到一個新高度，街頭巷尾都在熱議「去大理」、「賣魚」和「古箏行動」劇情。整體來看，現實題材繼續高歌猛進，科幻題材開始嶄露頭角，古裝劇播出數量較去年有所增加，但其中占比最大的古裝愛情劇整體品質並沒有明顯提升。

中國寫實題材劇集呈現百花齊放的態勢，刑偵劇「狂飆」透過群像敘事展現了掃黑行動中的複雜人性，鮮活的劇中人走進了觀眾的內心；「去有風的地方」將田園生活和鄉村創業融合在一起，給都市人嚮往的「田園牧歌」提供了現實的註腳；「三體」用現實手法敘事科幻，表達中國對於未來的想像，自然激起觀眾的共情。而「人生之路」描繪了時代浪潮之中，農村青年高加林面對多舛命運的不屈不撓，其複雜糾結的人生選擇也側面映射了時代的變化。

懸疑題材延續了去年的回暖勢頭，繼續有亮眼的表現，尤其關照現實生活的懸疑刑偵領域更是佳作頻出，如「平原上的摩西」、「他是誰」、「迴響」從不同的層面探索懸疑與現實生活的邊界。古裝愛情劇雖表現平平，懸疑元素卻為古裝劇打開了另一扇窗，如「顯微鏡下的大明之絲絹案」「君子盟」均以懸疑為突破口呈現了歷史和人性的生動切面。

新京報從年初至3月開播的熱門劇集，根據劇集品質、觀眾口碑、播出熱度等多方向評選如下：

影響力劇集：「狂飆」

「狂飆」以掃黑除惡常態化為背景，選取了三個時間節點，透過時空交叉敘事講述了京海市以安欣為代表的正義力量與黑惡勢力及其「保護傘」跨越20年的激烈較量。該劇既描繪真實的現實狀況，也追問問題形成的根源，其對群像人物的塑造尤其精彩，並非完全對立的好或壞，而是有著更複雜的社會性，讓觀眾相信劇中這些人、這些事是完全有可能出現和發生在自己身邊的。

隨著劇集的熱播，為堅守理想白了頭的刑警安欣，為伸張正義付出生命的李響、陸寒、譚思言，從老實魚販子轉變成黑惡勢力的高啟強等一系列鮮活的人物走進了觀眾的心裡，他們的命運走向也成為了大家茶餘飯後熱議和唏噓感慨的對象。該劇也由此實現了口碑與熱度的一路「狂飆」。

品質劇集：「三體」

有著科幻元素的中國國產劇並不少見，但能夠把全球科幻小說 最高獎項「雨果獎」（Hugo Award）獲獎作品所架構的「硬科幻」世界搬上螢幕，並且還能得到原著書迷和普通觀眾認可的並不多見。改編自劉慈欣獲獎小說，由楊磊執導，張魯一、於和偉、陳瑾、王子文等主演的科幻劇「三體」做到了這一點。「硬科幻」方面，該劇邀請了數十位科學家作為顧問，以保證出現在劇中的科學儀器、論文數據、公式圖表沒有瑕疵，經得起科幻迷的推敲。

敘事上，該劇既繼承了源自劉慈欣原著的生動的科幻想像，又不乏對現實生活的關照，以現實主義筆法刻畫了中國人克製而含蓄的情感表達方式，讓普通觀眾更容易與「三體」科幻世界裡的角色共情。

「三體」電視劇海報。（取材自豆瓣電影）

新銳劇集：「顯微鏡下的大明」

作家馬伯庸親自操刀，將自己寫的歷史讀本「顯微鏡下的大明」六案中的「絲絹案」改編成了影視劇。該劇講述算學天才帥家默（張若昀飾）從縣衙稅簿中意外發現一個長達百年的稅賦錯誤，他堅持「算學的問題還得算學解決」，一心要查清錯誤的原因，由此捲入了一場聯動朝野的明爭暗鬥之中。

該劇的切入角度頗為獨特，明線從略顯枯燥的追查稅賦錯誤入手，暗線牽扯到帥家默父母當年意外死亡的真相，在雙線並行的追查過程中也抽絲剝繭地展開了一幅明朝晚期的政治生態圖卷——下至鄉紳、胥吏、流官，上至巡撫、宰相、皇帝，不同利益集團之間的博弈。由於權力和信息不對稱，捲入其中的老百姓無能為力，並且往往是他們最終承擔了最壞的結果。

「顯微鏡下的大明之絲絹案」海報。（取材自豆瓣電影）

題材突破劇集：「人生之路」

不同於網路小說為讀者提供的「爽感」，嚴肅文學通常給讀者帶來更深層次的思考。這樣的特質增加了影視劇改編的難度，也提升了影視劇在精神層面可以達到的高度。近年來嚴肅文學逐漸受到中國影視界的關注，成為影視劇創作的母本，取材自作家路遙的中篇小說「人生」的電視劇「人生之路」正是其中之一。

該劇講述1980年代陝北青年「高加林」面對多舛的命運依然不屈不撓，與劇中其他主角走出黃土高原，來到上海，在改革開放大潮中，感情與事業上幾經波折，幾個人不斷奮鬥， 改變命運的真摯故事。

高加林不是傳統意義上的完美男主角，當外力打壓將他推到人生十字路口時，他的矛盾和痛苦，最後做出的選擇也映射了時代的變化。

「人生之路」海報。（取材自豆瓣電影）

人氣劇集：「去有風的地方」

近年來隨著懸疑劇大熱，高概念、強情節、快節奏風格的劇集逐漸成為市場主流。丁梓光執導，劉亦菲 、李現主演的「去有風地方」卻反其道而行之，選擇了沒有強烈戲劇衝突的「田園慢風格」，在看似流水而過的生活細節裡展現人物性格，並解決他們遇到的問題。

該劇於今年初開播後，就登上了全網衛視收視榜冠軍和貓眼劇集實時熱度總榜冠軍的位置，「跟著許紅豆吃大理鮮花餅」、「總要去一趟有風的地方」等相關詞條頻繁出現在微博熱搜榜。取景地雲南大理的風景、美食 ，以及豐富多彩的非遺項目也隨之進入了觀眾的視野，觀眾的「追風」熱情被點燃，綜合性旅遊服務平台上「雲南」相關的搜索量也隨之大漲。

「去有風的地方」海報。（取材自豆瓣電影）

（取材自新京報）