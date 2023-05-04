我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

記者張心／紐約報導
根據研究，華人社區不少老人未與子女同住，若發生緊急事情，通常要靠社區或同好社團的協助。圖為紐約曼哈頓華埠公園內的老人休閒活動。(記者張心／攝影)
根據研究，華人社區不少老人未與子女同住，若發生緊急事情，通常要靠社區或同好社團的協助。圖為紐約曼哈頓華埠公園內的老人休閒活動。(記者張心／攝影)

哥倫比亞大學學者調研發現，遠離故土遷往異國的華裔長者，最依賴「親情護理」作為養老照護的方式。拋卻感情和文化的因素，能夠長期支付美國高昂護工費用的家庭，屈指可數。

紐約市的華人以中產階級勞工為主，傳統的東亞文化使他們躲不開「侍養躬親」的習俗，華裔老人也難以接受美國老人和子女分開獨立居住的生活觀念，於是「上有老、下有小」成為中產族群繞不開的親情難題。

根據「老年醫學」(Journal of  Cross-Cultural Gerontology)的研究，華社很多老人的子女忙於工作和社會生活，導致老人們在出現緊急情況時無法及時施以援手，於是社區組織、街坊友人，成為了他們遇到困難時的首要求助對象。「友誼」和「交情」變為華社老人生活的關鍵部分，其建立的渠道除了同鄉會、社區組織以外，公園、興趣小組等也變為交友的好場所。對於華裔長者來講，在華社養老是生活在紐約的優勢，那種「同是天涯淪落人」的相知相惜，使他們結成了緊密的共同體。

申請老年公寓 等待漫長

「老人們主要是由家屬來照顧，如果子女真的工作繁忙，也會請護工短暫幫忙，為的是給自己一些時間和空間。」劉金玉在調研中發現，很多老人也不願意為子女增添負擔，於是希望搬出去獨自居住。他們不斷申請政府住房，尤其是位於華埠的老年公寓，但是想要分到房舍卻極為艱困。一位不願意具名的70歲受訪者說，「多年來，我用我所有的現金福利去租房，並一直在申請政府住房，都還沒有成功。」

「老年醫學」的調查顯示，許多華人新移民因為入籍時間不長，沒有資格享受更多公共福利，養老安排因此十分被動，必須特別依賴家人和子女。

生活在曼哈頓華埠的77歲梁先生說，「因為移民時間短，想有更好的條件有點難，如果能獲得老年住房和家庭護理服務，我就滿足了。」

學者認為，白卡就是命，並非虛言。沒有白卡的老人家庭，若是生了病，家底都會掏空。(...
學者認為，白卡就是命，並非虛言。沒有白卡的老人家庭，若是生了病，家底都會掏空。(記者張心／攝影)

這種被邊緣化為「局外人」的感受，侵擾著像他一樣的「新移民」老人。融入當地生活的信心，在語言和文化層面，又平添著由身分引發的焦慮。

白卡(Medicaid)就是命，這句話並非虛言。」劉金玉在調研中發現，「沒有白卡的老人家庭，如果家屬得了長期病，家底都要掏空。」然而，白卡的獲取資格也同移民時間長短相關，最新的政策也需要在美國居留滿五年才可申請，若在此期間生了大病，那麼醫治和照護老人的龐大開銷，就會成為普通家庭的「不可承受之重」，「『切莫生病』，已成為華社居民心照不宣的『退路』」。

移民 華裔 白卡

上一則

何處是老家／華人照護員擁雙語技能 卻因身分難被錄用

下一則

以為遇到真愛 70歲翁約會網站被釣走5.5萬元

延伸閱讀

何處是老家／年輕人不願做 「老照顧老」高齡護工挑戰大

何處是老家／年輕人不願做 「老照顧老」高齡護工挑戰大
何處是老家／護工短缺 華裔轉行培訓盼吸引年輕人

何處是老家／護工短缺 華裔轉行培訓盼吸引年輕人
亞太裔傳統月慶祝活動 金山表彰3組織

亞太裔傳統月慶祝活動 金山表彰3組織
萊特福特籲德州 停止送移民到芝城

萊特福特籲德州 停止送移民到芝城

熱門新聞

圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情