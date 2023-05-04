何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

根據研究，華人社區不少老人未與子女同住，若發生緊急事情，通常要靠社區或同好社團的協助。圖為紐約曼哈頓華埠公園內的老人休閒活動。(記者張心／攝影)

哥倫比亞大學學者調研發現，遠離故土遷往異國的華裔 長者，最依賴「親情護理」作為養老照護的方式。拋卻感情和文化的因素，能夠長期支付美國高昂護工費用的家庭，屈指可數。

紐約市的華人以中產階級勞工為主，傳統的東亞文化使他們躲不開「侍養躬親」的習俗，華裔老人也難以接受美國老人和子女分開獨立居住的生活觀念，於是「上有老、下有小」成為中產族群繞不開的親情難題。

根據「老年醫學」(Journal of Cross-Cultural Gerontology)的研究，華社很多老人的子女忙於工作和社會生活，導致老人們在出現緊急情況時無法及時施以援手，於是社區組織、街坊友人，成為了他們遇到困難時的首要求助對象。「友誼」和「交情」變為華社老人生活的關鍵部分，其建立的渠道除了同鄉會、社區組織以外，公園、興趣小組等也變為交友的好場所。對於華裔長者來講，在華社養老是生活在紐約的優勢，那種「同是天涯淪落人」的相知相惜，使他們結成了緊密的共同體。

申請老年公寓 等待漫長

「老人們主要是由家屬來照顧，如果子女真的工作繁忙，也會請護工短暫幫忙，為的是給自己一些時間和空間。」劉金玉在調研中發現，很多老人也不願意為子女增添負擔，於是希望搬出去獨自居住。他們不斷申請政府住房，尤其是位於華埠的老年公寓，但是想要分到房舍卻極為艱困。一位不願意具名的70歲受訪者說，「多年來，我用我所有的現金福利去租房，並一直在申請政府住房，都還沒有成功。」

「老年醫學」的調查顯示，許多華人新移民 因為入籍時間不長，沒有資格享受更多公共福利，養老安排因此十分被動，必須特別依賴家人和子女。

生活在曼哈頓華埠的77歲梁先生說，「因為移民時間短，想有更好的條件有點難，如果能獲得老年住房和家庭護理服務，我就滿足了。」

學者認為，白卡就是命，並非虛言。沒有白卡的老人家庭，若是生了病，家底都會掏空。(記者張心／攝影)

這種被邊緣化為「局外人」的感受，侵擾著像他一樣的「新移民」老人。融入當地生活的信心，在語言和文化層面，又平添著由身分引發的焦慮。

「白卡 (Medicaid)就是命，這句話並非虛言。」劉金玉在調研中發現，「沒有白卡的老人家庭，如果家屬得了長期病，家底都要掏空。」然而，白卡的獲取資格也同移民時間長短相關，最新的政策也需要在美國居留滿五年才可申請，若在此期間生了大病，那麼醫治和照護老人的龐大開銷，就會成為普通家庭的「不可承受之重」，「『切莫生病』，已成為華社居民心照不宣的『退路』」。