我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯直飛上海 最快月中恢復 華人期待票價能降

疫情影響 金山高收入者「出走潮」帶走上百億

何處是老家／華人照護員擁雙語技能 卻因身分難被錄用

記者張心／紐約報導
紐約華裔護理員對於紐約州的24小時工作制，不斷抗議，但尚未獲得政府的正面回應。(本報資料照片)
紐約華裔護理員對於紐約州的24小時工作制，不斷抗議，但尚未獲得政府的正面回應。(本報資料照片)

在紐約，家庭護工對「24小時輪班工作制」深惡痛絕，他們認為這是對護工的非法打壓，應該取消。紐約州的家庭護工近年來已對雇主發起上百起訴訟，要求取消24小時輪班工作制，其中兩起2019年進入州高等法院，但最終敗訴。

保護女性移民家庭護工的維權運動組織「Ain't I a Woman?!」指出，24小時輪班工作制的受害者主要為少數族裔、移民和女性；加上紐約州的大部分家庭護工計畫是由醫療補助計畫資助，對象為低收入群體，資金由州府和聯邦共同支付，所以不合理的規定違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act of 1964)，禁止任何聯邦援助的項目和活動中有歧視。

代表護工提出告訴的國家法律和經濟正義中心(National Center for Law and Economic Justice)律師Carmela Huang表示，聯邦受理後應開啟調查，解決違法行為，並採取相關行動，包括撤銷聯邦資金。

老年人的重度晚年疾病，例如失智症等，是無法僅靠「親情護理」就能照顧，還需要設備、人力、資源，遠超其他普通的醫療看護。哥倫比亞大學社工學院(School of Social Work)教授劉金玉指出，「這類失智症患者對護理人員、設施的要求都很高，紐約缺乏像愛阿華州一樣的專業養老院(nursing home)，所以眾多相關病患在健康、精神甚至語言上的需求，都沒能得到滿足。」

因為紐約州同意護工可以連續工作24小時，但又未能支付全薪，護工認為此法規極不公平...
因為紐約州同意護工可以連續工作24小時，但又未能支付全薪，護工認為此法規極不公平。（本報資料照片）

高素質護理人員的缺失是眼下紐約州的困境，更別提是擁有英語、中文等雙語技能的護工。哥倫比亞大學、紐約大學(New York University)等大學雖然設立了社工專業，也培養出大批的雙語高素質護理人才，但他們的「外國人」身分，使相關醫護機構難以錄用。

劉金玉說，「很多醫護組織缺人，尤其是養老機構，他們問我有沒有畢業生推薦，我們有很多，但因為他們是國際學生，機構一聽要負擔簽證申請，就紛紛婉拒了。」

劉金玉直言，這也折射出照護產業缺乏資金的現實困境，「根源上還是經費的問題，養老機構缺乏足夠的政府資金支持，無力負擔國際學生、高端人才的聘請。」於是紐約市養老機構難以招到擁有高等教育背景、同時又精通英語、普通話或粵語的高素質護工，很多失智症等棘手慢性病患者的照護，也只能退而求其次選擇素質欠佳的護工接手。

「所以護理員之間的差距很大。但拋卻本身的教育背景和文化素養，也有不少護工願意在這個行業自我進修，不斷去參加政府、醫保公司、醫療機構開設的培訓。」劉金玉表示，目前，護工的招聘和培訓主要都是由保險公司來做，而逐漸開設的專業護理公司、社區組織等，也成為長者們在遇到困難時求助的選擇。

失智 紐約州 移民家庭

上一則

澤倫斯基會北歐5國領袖 13日訪柏林 俄烏戰以來首訪德

下一則

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

延伸閱讀

紐約州議會通過新財年預算 霍楚簽署 寄望收緊保釋改善治安

紐約州議會通過新財年預算 霍楚簽署 寄望收緊保釋改善治安
何處是老家／年輕人不願做 「老照顧老」高齡護工挑戰大

何處是老家／年輕人不願做 「老照顧老」高齡護工挑戰大
紐約州新建築擬禁用瓦斯 本周表決 最快2026生效

紐約州新建築擬禁用瓦斯 本周表決 最快2026生效
何處是老家／護工短缺 華裔轉行培訓盼吸引年輕人

何處是老家／護工短缺 華裔轉行培訓盼吸引年輕人

熱門新聞

圖為在北京首都機場的中國東方航空客機。(美聯社)

「中不得飛越俄」 民航增班 美中談判陷僵局

2023-05-01 02:28
長期獨自照顧行動不便的父親，不知何時才是盡頭的沉重壓力，讓Mike感到身心俱疲。(特派員黃惠玲／攝影)

何處是老家／他擬送中風父回中國：不是不孝 只是真的累了

2023-05-02 12:15
在美國社會越來越老齡化的今天，如何讓長者老有所依、老有所養，是當前重要議題。(美聯社)

何處是老家╱長期照護 中產家庭 難以承受之重

2023-05-02 02:30
81歲的傑西卡·利茲出庭作證形容川普於1979年在飛機上「想親吻我，抓住我的乳房，就好像他有40億隻手。」（歐新社）

「川普抓我乳 如有40億隻手」81歲婦出庭作證 掀44年前情景

2023-05-03 00:35
尹錫悅(左)收到有唐麥克林簽名的吉他。(路透)

美韓晚宴搏感情 尹錫悅高唱「美國派」驚豔全場

2023-04-27 10:06
前副總統潘斯27日出席大陪審團為國會暴動案作證，創下首例。（Getty Images）

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

2023-04-28 02:29

超人氣

更多 >
不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行

不是偷竊或酒後鬧事 遊輪上最猖獗竟是這項罪行
住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡

住家要防偷兒上門 千萬別讓這5點露了餡
女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡

女主播丈夫捉姦？偷情國企太子爺爬窗墜下30樓身亡
聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？

聯邦政府若發生債務違約 社安金還領得到嗎？
暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情

暗殺普亭未遂？烏克蘭否認 稱對克宮爆炸不知情