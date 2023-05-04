何處是老家／華人照護員擁雙語技能 卻因身分難被錄用

紐約華裔護理員對於紐約州的24小時工作制，不斷抗議，但尚未獲得政府的正面回應。(本報資料照片)

在紐約，家庭護工對「24小時輪班工作制」深惡痛絕，他們認為這是對護工的非法打壓，應該取消。紐約州 的家庭護工近年來已對雇主發起上百起訴訟，要求取消24小時輪班工作制，其中兩起2019年進入州高等法院，但最終敗訴。

保護女性移民家庭 護工的維權運動組織「Ain't I a Woman?!」指出，24小時輪班工作制的受害者主要為少數族裔、移民和女性；加上紐約州的大部分家庭護工計畫是由醫療補助計畫資助，對象為低收入群體，資金由州府和聯邦共同支付，所以不合理的規定違反1964年的「民權法案」(Civil Rights Act of 1964)，禁止任何聯邦援助的項目和活動中有歧視。

代表護工提出告訴的國家法律和經濟正義中心(National Center for Law and Economic Justice)律師Carmela Huang表示，聯邦受理後應開啟調查，解決違法行為，並採取相關行動，包括撤銷聯邦資金。

老年人的重度晚年疾病，例如失智 症等，是無法僅靠「親情護理」就能照顧，還需要設備、人力、資源，遠超其他普通的醫療看護。哥倫比亞大學社工學院(School of Social Work)教授劉金玉指出，「這類失智症患者對護理人員、設施的要求都很高，紐約缺乏像愛阿華州一樣的專業養老院(nursing home)，所以眾多相關病患在健康、精神甚至語言上的需求，都沒能得到滿足。」

因為紐約州同意護工可以連續工作24小時，但又未能支付全薪，護工認為此法規極不公平。（本報資料照片）

高素質護理人員的缺失是眼下紐約州的困境，更別提是擁有英語、中文等雙語技能的護工。哥倫比亞大學、紐約大學(New York University)等大學雖然設立了社工專業，也培養出大批的雙語高素質護理人才，但他們的「外國人」身分，使相關醫護機構難以錄用。

劉金玉說，「很多醫護組織缺人，尤其是養老機構，他們問我有沒有畢業生推薦，我們有很多，但因為他們是國際學生，機構一聽要負擔簽證申請，就紛紛婉拒了。」

劉金玉直言，這也折射出照護產業缺乏資金的現實困境，「根源上還是經費的問題，養老機構缺乏足夠的政府資金支持，無力負擔國際學生、高端人才的聘請。」於是紐約市養老機構難以招到擁有高等教育背景、同時又精通英語、普通話或粵語的高素質護工，很多失智症等棘手慢性病患者的照護，也只能退而求其次選擇素質欠佳的護工接手。

「所以護理員之間的差距很大。但拋卻本身的教育背景和文化素養，也有不少護工願意在這個行業自我進修，不斷去參加政府、醫保公司、醫療機構開設的培訓。」劉金玉表示，目前，護工的招聘和培訓主要都是由保險公司來做，而逐漸開設的專業護理公司、社區組織等，也成為長者們在遇到困難時求助的選擇。