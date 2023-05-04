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保險公司掛鉤照護中心 監守自盜？

記者鄭怡嫣／紐約報導

時至今日，美國服務白卡老人的日間中心產業，仍缺乏統一化的審核與監管體系，「撐死膽大的，餓死膽小的」，導致亂象叢生。

紐約市前兩年通過的兩項有關老人中心的399-B以及411-A號市級法案，皆由前華埠市議員及市議會老人委員會主席陳倩雯提出，並由時任市長白思豪(Bill de Blasio)簽署成法，一項要求市老人局加強對其撥款的老人中心監管，每年公布這些機構活動、預算及支出報告，另一項則把老人中心及日間中心後廚及食品供應安全，列入市衛生局安全檢查。

不過在此之後，陳倩雯就未再提新的相關法案。深耕華人照護產業逾30年的阿茲海默症關愛服務華人外展經理石蔚靜透露，陳倩雯當年曾表示，立法講求實打實的證據。有關業者的不良操作，執法部門辦的案子屈指可數，提法案有難處。

紐約州眾議員金兌錫也用「漏網之魚」來形容日間中心現狀。他說，不像養老院及家庭護理，日間中心並無直接監管的政府部門，也毋需許可證(licence)才可經營，業界雖已敦促數年根除不良業者，然而目前仍無立法以及行規。

除與日間護理協會、政府辦公室定期溝通外，金兌錫也在著手提出一項新法案，為日間護理產業設置認證資質、監管標準，或在業內設計一套規範化的核驗表格來評級各個中心，達到問責的目的；但他也承認，立法不易。

「這仍是移民社區一直以來的一大痛點，」他說，「有些老人亟需現金，也不想每天僅在同一個地方活動。除了補貼房租、照看孫輩以外，他們手握現金，也想和老友們去麥當勞或麵包坊一坐，走一走，喝一杯咖啡」。

而在新法或行規公布以前，也只能靠執法部門加大執法力度來以儆效尤，或是守法的業者之間達成不成文的規定來暫時維系市場平衡：亞美成人日間護理協會的54家業者之間就曾締約，協會會員不要互相爭人、搶人。

另一方面，由有利益關係的保險公司管理日間中心，也易招致監守自盜的風險，或如「紐約時報」形容，「便如同狐狸看守雞舍，他們也望從這些活動中心獲利」。

不像馬里蘭州，紐約州政府將長期護理計畫(MLTC)外包給各家保險公司，形成半私有化、自由認證的醫保體系，是以提供長期護理計畫的保險公司不僅審核老人中心的合同，與他們簽約，通常其客戶關係部也同時執行老人中心的年檢，直至最近才移至衛生局執行年檢。

「2012年，保險公司人員來作年檢，一臉嚴肅，我把他當作是我的考官，若年檢結果理想，我也感到好驕傲，」一位不願具名的華人日間中心業者感嘆：「而現在他們來，話我也不敢隨便講，心裡想，也不知道他與哪家中心有利益掛鉤」。

在立法上，這位業者也建議，管亂象要管根，也需要約束審定合約的保險公司。而與老人人頭掛鉤的每日津貼，也可規範化按照中心的評級來訂，評級和算法上，可以納入員工老人比例、老人每人可使用空間比、課程活動開展等指標。

至於非營利的老人中心，體制的差異性與不公平，則還體現在另幾個方面：一是與日間中心相比，受到政府補貼的差價著實太大，同時還面臨通貨膨脹及經營成本水漲船高的夾擊。

二是兩者監管的標準不可同日而語。以飲食來論，老人中心的營養餐須符合市老人局的要求且由營養師認證。「我們的菜少油、鹽、醬料，還得手把手教導師傅如何烹飪才符合標準，很難做到像日間中心的那樣好吃，」紐約市布魯克林的松柏之家社區服務中心董事會主席李宗保說，「有的中心還請老人吃大龍蝦，擺龍蝦宴，我們不行，沒法提供膽固醇、鈉與鉀含量太高的食物」。     (系列完)

老人中心 保險 華人

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