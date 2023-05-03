何處是老家／預防退化 法拉盛日間照護中心 讓長者老有所用

金鷹成人日間護理中心。(記者鄭怡嫣／攝影)

在紐約法拉盛 金鷹成人日間護理中心，下午1時不到，幾位老人在一間課室裡，從抽屜裡拿出中國運來的老式絲襪捏製絲網花，這一次捏的花瓣頭大，又有漸變的顏色，像是調色後的玫瑰。整間屋子放眼望去，是牡丹、蝴蝶蘭各式絲網花，民族風的串珠鍊子和一次性塑料筷製的微縮木屋。

像Vivian廖這樣的日間老人中心 業者，都能感受到老人們逐漸回到中心來活動。疫情情間，許多老人都離開了，當他們再回來時，不少人蒼老、呆滯，體力下降、記憶衰退、行動也慢了一拍，最嚴重者如一位老人明明背著包，卻不知自己的背包在哪裡，如今經過在日間中心一段時間的活動，「有人盯著，有人照顧，又完全變了樣子，有了活力」。

作為醫療體系的一環，這也是日間老人中心的初衷，在社區提供照護，也為政府開源節流，作好養老與疾病的預防工作，間接省卻了急診、心理疾病治療、醫藥費等大額開支。只不過因體系設計不完善，也有追求利益最大的業者，反倒濫用了政府的資源。

「金鷹的老人很可愛」Vivian廖說，他們有來自中國及港台，也有緬甸、越南 華僑，早期的移民對政府福利有正確認知，抱著感恩之心與不浪費的心態，有的則身懷絕技，互相分享教授「絕活」，個個老有所用。

為照顧好老人族群，她與工作人員也在中心花了許多小心思。老人家最需要廁所，大型餐廳及八個活動課室都設有廁所予老人方便；老人們最愛買菜，中心備有冰箱讓老人放菜，也有寫著老人名字的儲物箱，便於老人存放隨身物件。採光最好的一間課室，給了麻將房，打牌時，陽光暖烘烘照在身上，法拉盛街頭的車水馬龍，也一覽無餘。當然，也有各類課程、每月生日會員慶祝、定期節慶活動及戶外活動、專業社工服務等保留項目。

照護行業亂象的確有，但社區中也不乏照顧好老人族群的護理中心，「認真的從業人員都值得被尊重。」Vivian廖說，「需要大家群策群力，不以牟利為前提，業者能夠秉持守法守規的原則與精神，實踐老有所養。」在老齡化加速發展的大背景下，行業也能得以有更良性地發展，使更多長者們都能在當地社區養老，有尊嚴與快樂。