亞裔月／「奪槍英雄」蔡班達：母親教給我責任感

蔡班達認為，英雄是那些能關注身邊的人比關注自己更多的人，是將家人、朋友和社區的理想放在自己之前的人。（記者趙健╱攝影）

除夕夜震驚全美的蒙特利公園市 大規模槍擊 案事發已近三個月。當晚，如果不是蔡班達（Brandon Tsay）冒著生命危險，一人奪下了兇手的長槍，不知道還要增添多少冤魂。時勢造英雄，蔡班達一夜成名，家喻戶曉。

此後，從總統到政要，自民眾到媒體，這位年僅26歲的英雄成為了大家關注的中心，也當之無愧地成為了亞裔的驕傲。

在蔡班達18歲時，媽媽被診斷出癌症 。蔡班達果斷放棄了自己的學業，飛回台灣照顧。但病魔最終還是帶走了母親。蔡班達說，當他從台灣回來的時候傷心欲絕。但他知道，媽媽不會希望他消極頹廢下去。那一刻起，他就告訴自己，應該站起來更好的向未來走去。

「母親在家庭中扮演著特定的角色，現在她不在了，有人必須繼續扮演那個角色。」蔡班達說，當時，他的爸爸為了支撐全家人的生活忙於工作，姐姐也正處在過渡階段，結婚懷孕生子的她需要肩負更大的責任。蔡班達說：「那一刻我感到自己是被需要的，我必須站出來填補這個空缺。我想我身上的這份責任感，一定是受到了媽媽的影響。」

「其實在槍擊案那天晚上，在我決心從歹徒手中奪槍的那一瞬間，我能感覺到媽媽在天上守護著我。我知道她就在那裡，就像我的天使。」蔡班達說，那一刻，他感覺到了媽媽的保佑。

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