料理功夫／孩子也愛 菠菜料理2道

菠菜拌粉絲

疫情幾年，多倫多的蔬菜 一直很貴，冬天就更不用說了，有些品種翻了一倍都不止。但最近幾個星期，發現菠菜大降價，過去都是兩塊多一磅，最便宜的時候也得一塊九毛九，現在居然一塊兩毛九，據說有的超市一磅才九毛九，於是我每個星期都買一大捆。

不過，由於菠菜的草酸含量很高，直接炒了吃不好，必須先在開水裡燙一下去掉草酸。以下分享兩道簡單的菠菜食譜 。

家常菠菜拌粉絲

材料：

菠菜1磅、龍口粉絲50克、雞蛋 2顆、大蒜2瓣、生抽1勺、香醋1勺、鹽半勺、辣醬1勺、白糖半勺、熱油2勺。

菠菜拌粉絲食材

作法：

1.半鍋水燒開，先把粉絲放入鍋裡煮軟，撈出濾水，再放入菠菜汆燙，撈出。

2.同時起油鍋，把兩個雞蛋打散，入鍋攤成一大片金黃蛋皮，然後把蛋皮切成條狀。

3.熱鍋裡放入2勺油，七分熱後，把切碎的2瓣大蒜放進微炸後，立刻關火。

4.把粉絲、菠菜、蛋皮和所有調料一起倒進鍋裡，輕輕翻攪拌勻，便可裝盤上桌。

胡蘿蔔菠菜蒸蛋

胡蘿蔔菠菜蒸蛋

材料：

菠菜1磅、胡蘿蔔半條、雞蛋4顆、澱粉1小勺。

醬汁：

生抽、海鮮醬、辣醬和麻油各1勺、大蒜2瓣切碎，混合均勻作為醬汁或蘸料備用。

胡蘿蔔菠菜蒸蛋食材

作法：

1.菠菜先汆燙，撈出後切成約1吋長。胡蘿蔔切絲備用。

2.把4顆雞蛋打散，加入澱粉混合均勻。

3.把蛋液倒入抹了油的長方形玻璃碗，再把菠菜和胡蘿蔔絲倒入拌勻。

4.把玻璃碗放入蒸鍋，大火燒開後改中小火蒸約6～8分鐘。

5.把胡蘿蔔菠菜蒸蛋小心倒出，切片，就可蘸著醬汁開吃了。

小叮嚀：

也可把所有醬汁倒進菠菜蛋液中一起蒸，出鍋後不用蘸醬汁，也很簡單省事，連不愛吃蔬菜的孩子，都會喜歡這種吃法。

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