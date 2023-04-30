我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「來自中國」電話訛詐 加州名校華生3個月被騙18萬

王嘉爾金山開唱 粉絲場外等8小時 多人「夜排」為見他一面

料理功夫／美味的匈牙利牛肉

嚴廚
匈牙利牛肉
匈牙利牛肉

材料：

牛肉600公克、聖女小番茄12顆、馬鈴薯1大顆、洋蔥1顆、黃色四季豆10根、紅蘿蔔1/2條、紅色甜椒2小顆、草果2顆、月桂葉1片、蒜頭8瓣、奶油1大匙、鹽酌量、海鮮醬1湯匙、黑胡椒粉少許、糖1小匙。

作法：

1.首先把牛肉切塊以及四季豆切段，備用。

2.接著把甜椒去籽和洋蔥去皮以及蒜頭去殼，然後將它們切片狀備用。

3.再取紅蘿蔔和馬鈴薯去皮切塊狀備用。

4.接下來把番茄洗淨加1.5碗水，放入果汁機打成「番茄汁」。

5.備鍋，放入奶油後用小火軟化它，接著放入牛肉大火翻炒。

6.然後將蒜頭和洋蔥放入，開大火和牛肉拌炒。

7.將番茄汁倒入略炒，再加入紅蘿蔔、馬鈴薯、草果、月桂葉、鹽、糖、黑胡椒粉、四季豆、紅椒以及海鮮醬，轉小火蓋鍋蓋繼續熬煮20分鐘，然後關火靜置降溫。

8.接著把草果和月桂葉取出，再將步驟7倒入烤缽後放入烤箱，設定350度約烤25分鐘。

9.25分鐘後取出，此道「匈牙利牛肉」即完成。

小叮嚀：

1.如果沒有小番茄，可用番茄醬替代。

2.此道菜有各種蔬菜的甜味，而牛肉經熬煮再烤的程序已經十分軟嫩入味，搭麵包和米飯皆好吃。

蔬菜

上一則

說實話／謀福利 速食店點餐有要訣

下一則

料理功夫／東南亞風味 海鮮叻沙

延伸閱讀

Pho 24餐館 Venture Drive店母親節歡樂送　品嘗正宗越南風味 5月1日至31日堂吃享用合粉買一送一

Pho 24餐館 Venture Drive店母親節歡樂送　品嘗正宗越南風味 5月1日至31日堂吃享用合粉買一送一
教宗訪匈牙利晤總理奧班 恐因俄烏戰爭蒙陰影

教宗訪匈牙利晤總理奧班 恐因俄烏戰爭蒙陰影
整箱馬鈴薯擺到忘記 他發現時已長成「陸地珊瑚」嚇壞妻子

整箱馬鈴薯擺到忘記 他發現時已長成「陸地珊瑚」嚇壞妻子
麥香魚怎麼來的？背後故事曝光 「絕望中誕生的」

麥香魚怎麼來的？背後故事曝光 「絕望中誕生的」

熱門新聞

法拉盛圖書館。(記者鄭怡嫣/攝影)

封面故事／423「世界圖書日」華人移民愛讀哪些中文書？

2023-04-23 02:30
長途飛行時緊貼腿部或腰部的牛仔褲，可能會阻止血液循環；另外最好完全避免繫皮帶或腰帶。(取自pexesl)

旅遊補給站／搭機舒適第一 專家：這5種衣物別穿

2023-04-23 02:04
每天步行3800步可以降低25%的失智症風險，若每日步行增加到9800步就可以將罹患失智症的風險降低50%。（Getty Images）

醫師的話／每天1萬步 預防失智症

2023-04-23 16:40
在選擇多樣且補助各異的民間保險市場，如何購買適合的保險是門學問。（Getty Images）

百科／沒了白卡補助 新健保怎麼挑？

2023-04-23 02:15
Plunk有實時房產的信息數據庫，以強大分析能力的AI，力爭做住宅估價的新創，並且號稱即將成為「住宅業界的Bloomberg」。（截自官網）

地產投資／AI突起 房產業界天翻地覆？

2023-04-23 02:20
Argosy書店以有如圖書館般的經典裝潢而聞名，讓它成為電影和電視劇喜愛取景的地方。（取自Argosy Book Store官網）

封面故事／紐約最古老書店 獨一無二

2023-04-23 09:25

超人氣

更多 >
校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學

校車司機開車時突昏倒 7年級男童急煞車救全車同學
樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」

樓上吵鬧 紐約皇后區森林小丘華女規勸 被嗆「滾回新冠病毒國家」
求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺

求載230公里 浙女教師「肉體抵車資」 司機搶單秒殺
半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人

半夜練槍 鄰居要求停止 德州男上門「行刑式處決」槍殺5人
德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童

德州5死槍案 疑因鄰居抱怨噪音惹怒兇嫌 死者包括8歲童