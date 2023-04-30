料理功夫／美味的匈牙利牛肉

匈牙利牛肉

材料：

牛肉600公克、聖女小番茄12顆、馬鈴薯1大顆、洋蔥1顆、黃色四季豆10根、紅蘿蔔1/2條、紅色甜椒2小顆、草果2顆、月桂葉1片、蒜頭8瓣、奶油1大匙、鹽酌量、海鮮醬1湯匙、黑胡椒粉少許、糖1小匙。

作法：

1.首先把牛肉切塊以及四季豆切段，備用。

2.接著把甜椒去籽和洋蔥去皮以及蒜頭去殼，然後將它們切片狀備用。

3.再取紅蘿蔔和馬鈴薯去皮切塊狀備用。

4.接下來把番茄洗淨加1.5碗水，放入果汁機打成「番茄汁」。

5.備鍋，放入奶油後用小火軟化它，接著放入牛肉大火翻炒。

6.然後將蒜頭和洋蔥放入，開大火和牛肉拌炒。

7.將番茄汁倒入略炒，再加入紅蘿蔔、馬鈴薯、草果、月桂葉、鹽、糖、黑胡椒粉、四季豆、紅椒以及海鮮醬，轉小火蓋鍋蓋繼續熬煮20分鐘，然後關火靜置降溫。

8.接著把草果和月桂葉取出，再將步驟7倒入烤缽後放入烤箱，設定350度約烤25分鐘。

9.25分鐘後取出，此道「匈牙利牛肉」即完成。

小叮嚀：

1.如果沒有小番茄，可用番茄醬替代。

2.此道菜有各種蔬菜 的甜味，而牛肉經熬煮再烤的程序已經十分軟嫩入味，搭麵包和米飯皆好吃。