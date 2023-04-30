移民專頁／流動員工PWD 應依總部所在地

流動員工或最終工作地點尚未確定員工的現行工資標準審批，通常應為總公司大都市統計區的現行工資。(Getty Images)

讀者問：

我的現行工資標準審批（PWD）批准了，但是公司的pay center變了location。等了6個月，總算等到了PWD。今天收到律師郵件，說可以開始發廣告，讓我發一些信息給他，包括了最新的pay slip。我發過去了。本來以為一切就是等著就行，結果過了幾個小時，一個律師說我的pay slip領薪單的entity name實體名稱變了，需要重新遞交申請，我要再等8個月。我該怎麼辦？

我解釋了一下原因，說不是因為entity name變了，是因為pay center的location變了，從原本的IL現在變成了CA。這樣需要重新申請，但是我怎麼知道？我從來沒注意過這個，因為公司始終沒變過，也沒有重組 過。但是，我今天去看了pay slip，的確中間變了好多次，好像幾個月變一次。HR說這很正常。我想問下，我現在要求HR把我的pay center改回IL，而且一直保持在IL。這樣是否可以繼續使用現在的PWD？

我從被雇到現在一年多，一直是做遠程工作，因為之前申請PWD的時候我問過，是否按照我的home location來申請，律師說不行，需要按照公司總部辦公室來做。當時的entity name公司正好屬於IL，所以他們就用了伊利諾州 。我不知道pay slip一直在變。我問了HR，他說因為這是按照每個月或者每個時期的company code來決定pay center。我是remote，對我沒有影響。我報稅還是按照我現在的州來申報。人力資源部說可以申請讓我主管幫我固定到伊利諾州的pay center上面。律師也沒有回覆。怎麼辦？

答：

流動員工或最終工作地點尚未確定員工的現行工資標準審批，通常應為總公司大都市統計區的現行工資。從你的實際情況來看，目前尚不清楚現行工資表上的名稱是伊利諾州總部辦公室的名稱，還是伊利諾州獨立實體的名稱。如果像專業雇主組織（PEO）這樣的獨立實體，很可能必須重新做現行工資，除非每個人都同意該實體將成為贊助實體，並且所有文件都來自那裡。在那種情況下，改回由伊利諾州的付薪中心支付薪水，可能會使美國移民局 在I-140階段更容易理解。

但是，如果現行工資標準審批（PWD）是針對該地點完成的，並且是在公司名稱下而不是付薪中心，我看不出會有什麼問題。公司將在總部所在地進行招聘。如果勞工紙獲得批准，美國移民局將在你案件的下一階段，即I-140申請階段審查工資單的問題。如果公司使用其在不同地點的多個辦事處來簽發工資單和W-2，那麼公司必須就這種關係以及公司如何參考其員工的薪酬進行運營提供解釋。如果公司使用一個專業雇主組織PEO，則需要提供一份公司的解釋以及證明其與PEO的關係。在這種情況下，公司也應該是I-140的申請公司，而不是公司的付薪中心或PEO。如果申請人是公司的一個分支機構或專業雇主組織PEO，那麼誰是有權雇用、支付、解雇、監督或以其他方式控制你的工作的實際雇主的問題，可能會隨著美國移民局要求記錄這些要點而發揮作用。

由於這是一個複雜的問題，你可能不了解所有的事實，因此你的公司應與其律師合作，採取最佳行動方案並通知你，讓你了解其決定。