你我不同調／俄羅斯能源戰失敗的3大教訓

俄國是主要產油國，想把能源供應「武器化」。(路透)

俄國 2022年2月24日起入侵烏克蘭 ，經濟學者克魯曼指出，俄國總統普亭發動四線攻勢，三線為軍事，一線為經濟；經濟線以能源為武器，克魯曼認為這一線攻勢已失敗，而且從中可以學到寶貴教訓。

軍事閃電戰犧牲慘重

俄國的第一線軍事進攻，目前大家都曉得，就是想用閃電戰，幾天內就奪取烏克蘭首都基輔等大城。很多觀察家，包括西方右翼人士，對自以為的俄軍兵力痴迷不已，以為閃電戰會成功。只是非但不成，還變成慘敗。在烏軍頑強防禦下，俄軍最後犧牲慘重而撤退。

第二線攻勢範圍較有限，去年春天攻打烏國東部。很多觀察家再度認定，俄軍斷然會取勝，可能還包圍很多烏國部隊。拜俄軍壓倒性的火炮優勢，的確取得一些進展。但此一攻勢在烏軍取得西方精確制導武器，尤其是現已出名的海馬斯(HIMARS)多管火箭系統之後，俄軍攻勢再次受挫；精確制導武器讓俄軍後翼損失慘重。而且，烏克蘭最後能發起反攻，奪回相當多失土，最可觀的是赫爾松。

俄軍第三線攻勢是冬季攻打頓巴斯區，目前還在進行；烏克蘭人可能選擇撤出處境艱難的巴赫穆特城，當地戰略價值不大，只是依然變成兩軍異常血腥的對戰地點。克魯曼表示，自己讀過的大多數觀察家撰述，整體而言依然把頓巴斯攻勢視為戰略失敗。

斷供天然氣 勒索歐洲

只是，由好幾點來看，俄國最重大的戰敗並非來自戰場，而在經濟戰線；俄國第四道攻勢便是想勒索歐洲民主政體，以切斷供應天然氣給各國，要各國放棄援助烏克蘭。

俄國想把能源供應「武器化」，有幾點值得關切。俄國入侵烏克蘭，一開始打斷幾項商品的市場：俄國是主要產油國，而且在戰前，俄國及烏克蘭都是重要的農產品出口國。天然氣似乎是格外嚴重的施壓點。何以故？原因在天然氣並非真在全球市場上交易；輸送天然氣最便宜的方式便是透過管線，假如俄國斷供，歐洲要怎樣取代俄國天然氣，實在看不出方法。

因此很多人，包括克魯曼自己，都憂慮俄國事實上等於天然氣禁運的效應：會不會造成歐洲景氣衰退？歐洲時局艱難，會不會削弱援助烏克蘭的意願？

這起大事並未廣獲新聞媒體報導，因為要媒體報導並沒發生的事，實在很難；但最重要的是歐洲熬過俄天然氣斷供，十分出色。歐元區的失業率一點兒也沒上升，通膨是升高，但歐洲各國政府透過價格管制、財務援助兩方法結合，限制住高氣價而帶來的民生痛苦。

能源武器化並非易事

雖說俄國天然氣大致斷供，但歐洲設法維持運作；這一點部分反映在轉而尋找其他天然氣來源，包括來自美國的液化天然氣，部分反映在節約用氣以削減需求。還有些反映在暫時倒退回燃煤發電世代，更多則反映在歐洲很大部分已採用再生能源。

再來，沒錯，這個冬天異常溫暖也幫了大忙。最重要的是，誠如智庫「歐洲外交委員會」(European Council on Foreign Relations)報告所述，「莫斯科靠著不供氣給歐盟成員國，想遂行勒索，已告失敗。」的確，歐洲已升高給烏克蘭的援助。最可觀的便是把主戰坦克送去，對烏國即將發動的反攻或有幫助。

那麼，由俄國能源戰線失利，可以學到什麼？

首先，俄國愈看愈像偽超強，煊赫的門面背後，沒多少實力來支撐；其自吹自擂的軍力，遠比嘴巴說的來得軟弱。現在，俄國身為能源供應國，這個角色要武器化，經證實要比很多人想像得難上許多。

再來，民主政體一如過去很多時候，正展現他們比起外表，其實更為堅韌、難以恫嚇。

第三，長久以來，化石燃料業說客及其政治支持者一直聲稱，任何想削減溫室氣體排放的行動，都會嚴重損及就業機會及經濟成長。但世人瞧見，目前的歐洲在可以說最差、突如其來、始料未及又激烈無比的條件下做能源轉型，還處理得相當好。這一點意味著逐步、有計畫的轉向綠色能源，比起悲觀派的想像力，可能遠為容易。