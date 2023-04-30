旅遊／倫敦走馬看花 看雄偉塔橋、壯美七姊妹岩

倫敦塔橋。（圖片皆由作者提供）

倫敦自由行是我們歐洲之行的第二站。我們預定的酒店在碎片大廈和倫敦塔橋附近，所以我們放下行李休息一下，就先去逛倫敦塔橋。

泰晤士河是英國 的母親河，有「世界上最優美河流」之稱。倫敦塔橋是泰晤士河上最有名的大橋。作為倫敦的象徵，它已經在電視書籍裡出現無數次，但當我真正站在大橋跟前，仍無法不驚嘆於它的雄偉和壯觀。倫敦塔橋始建於1886年，8年後完工，至今已經在泰晤士河上屹立將近130年；那兩座高高聳立的哥特式雙塔，100多年來吸引了全世界無數的目光。每逢大型船隻通過時，全長270公尺、重1000噸的中心橋身就慢慢打開，形成一個「八」字形。我們有幸在第五天到橋上散步時，遇到輪船過橋，親眼目睹倫敦塔橋打開的樣子，深感震撼和幸運。

塔橋上遊人如織，人們邊走邊看泰晤士河兩岸壯美的風光，橋下公園草地上也是密密麻麻地坐滿了遊客。我們在塔橋下拍了幾張照片，然後按計畫走到離塔橋不遠處的倫敦橋，從倫敦橋漫步到對岸，一路觀賞倫敦區繁華的街景和精美的建築，不覺走到聖保羅大教堂。

偶遇皇家巡邏隊

聖保羅大教堂以其壯觀的巨大圓頂聞名於世，被著名的建築史學家尼古拉‧佩夫斯納（Nikolaus Pevsner）譽為世界上最完美的穹頂。1981年，查理王子和黛安娜王妃的婚禮就是在聖保羅大教堂舉行的。

第二天我們起了個大早，參觀了白金漢宮。當我們轉到通向海德公園的林蔭大道時，幸運地偶遇由警車開道、身著古典戎裝的皇家巡邏隊，他們騎著高頭大馬，威武雄壯地沿街巡邏。

偶遇皇家騎兵巡邏隊。（圖片皆由作者提供）

到了著名的海德公園，看到偌大的公園一片枯黃。原來英國水荒嚴重，9月以前都不允許給草地澆水。不僅海德公園，我們所經之處的路邊草地，大小公園都是一樣的遍地枯黃，海德公園裡漂亮的玫瑰園也因為缺水而枝葉乾瘦花容失色。整個公園只有黛安娜王妃噴泉處有一小片青青草地，向遊客展現了另類「只此青綠」。

我們接著走到建於1852年的維多利亞和艾伯特博物館 ，在那裡看到許多精美的藝術品和中國文物，如壁畫、青銅器、玉琮、瓷器，其中有些文物在中國本土一件也沒有，心裡很是百感交集。

我們馬不停蹄地繼續看了大笨鐘、國會山、西敏寺大教堂、唐寧街10號、特拉法加廣場、國家美術館，兩眼裝滿大英帝國悠長醇厚的歷史積澱、豐富多彩的文化藝術，還有昔日的強盛和輝煌。一整天逛下來，累並快樂著。

大英博物館入口處大廳。（圖片皆由作者提供）

後來我們又花了一天參觀大英博物館和倫敦唐人街等地。大英博物館是規模最大、藏品最多的世界四大博物館之一，且是唯一免費的。只是看完後有點失望，因為我們想看的中國文物全都沒找到，本來聽說大英博物館收藏了2萬多件中國文物，但真正展出的十分之一都不到。倒是古埃及、古希臘和古羅馬的文物令人印象深刻，真正感受到幾千年文化的豐富和燦爛。

世界盡頭七姊妹岩

到達倫敦的第三天，我們參加了一個事先預定的小旅遊團，到距離倫敦70多英里的七姊妹岩觀光。七姊妹岩是一座位於英國南唐斯國家公園的白堊斷崖海岸線，緊靠英吉利海峽。由於海風海水的不斷侵襲和沖刷，海岸線上出現了七座連綿的白色斷崖，就像七個穿著白衣服並肩而立的女孩，因此被叫做七姊妹岩，或七姊妹斷崖。如果說英國北方有蘇格蘭高地，那南方的代表就非七姊妺斷崖莫屬。

七姊妹岩。（圖片皆由作者提供）

七姊妹岩不僅被譽為最美的海岸，還被稱作「世界的盡頭」。壯麗的自然景觀，配上這個有點淒美和浪漫的稱號，不僅每年吸引了數千萬遊客前往參觀，也是很多電影 電視的取景地。反映二戰的著名電影「敦克爾克」（Dunkirk）和影集「王冠」（The Crown）第5季第8集就能看到七姊妹岩的倩影。

這是一趟非常愉快的旅行。先由一個78歲的老先生帶我們從倫敦坐火車，到哈利王子和梅根名譽上的屬地薩塞克斯郡的一個小城伯瑞頓，然後把我們交給一個身兼旅遊中巴司機和導遊的年輕人。

強勁的海風連同洶湧的海水，把七姊妹岩岸邊的燈塔推離海岸，孤零零地站立水中。我們在沒有沙只有白堊石的海灘上深一腳淺一腳地跋涉，見證大自然之威力，體驗著「世界盡頭」的蒼涼和壯美。

巨石陣。（圖片皆由作者提供）

千古之謎巨石陣

離開倫敦的前一天，我們又參加了另一個旅遊團，專門參觀巨石陣和巴斯城。巨石陣在倫敦西南120公里處的平原上，是英國的旅遊勝地，每年有100多萬來自世界各地的遊客慕名參觀。

巨石陣是歐洲著名的史前時代文化神廟遺址，由83塊巨大的石頭排列而成的一個大圓圈，最高的石頭有6公尺多高，最重的達到幾十噸，它們在西元前2000至4000年前形成，但怎樣形成至今仍是一個謎。巨石陣於1986年被聯合國列入世界遺產名錄，每天觀看巨石陣的遊客絡繹不絕，我們只能逗留大約半個小時，然後重新坐上旅遊大巴，趕到下一個目標巴斯城。

巴斯城位於倫敦西邊156公里處的埃文河谷底部，埃文河谷的溫泉是英格蘭唯一的天然溫泉，羅馬人就在河谷中、巴斯周圍的小山上建立溫泉浴場和一座寺廟。多年後巴斯成了羅馬人的溫泉聖地，巴斯的英語Bath，原意就是洗澡。

羅馬浴場裡的浴池。（圖片皆由作者提供） 浴池邊不停地播放模擬古羅馬人洗澡場景的視頻。（圖片皆由作者提供）

我們在巴斯城主要參觀當年的羅馬浴場。浴場裡可以看到從山上直接引出的溫泉、各種各樣的熱水冷水浴池、從西元前以來各個時期的浴池遺址，以及各類人物，主要是貴族在浴場裡的活動場景和模型。每個遺址在牆上播放模擬古羅馬人洗澡的場景視頻，非常有趣。

巴斯城的建築別具一格，許多使用當地金色的石塊建造而成，漂亮又高貴，值得慢慢欣賞。

巴斯城的文化藝術氛圍非常濃厚，18世紀曾是英國上流生活的主導城市，每年都舉辦各種音樂電影節和文學藝術節。巴斯還是英國19世紀著名女作家珍‧奧斯丁居住過的城市。珍‧奧斯丁於1801年與全家一起搬到巴斯城居住，直到1805年離開。巴斯城以她的名字命名了一條商業街和珍‧奧斯丁中心。

珍•奧斯丁舊居門口的作家雕像。（圖片皆由作者提供）

我們利用等待進入浴場前一個多小時的間隙特地趕去參觀了她的故居，看到故居裡外掛著她的各種照片，還有電影裡飾演男主角達西先生的照片，倍感親切和感動，也勾起了年輕時躲在被窩裡偷看《傲慢與偏見》的往事，不由得感嘆歲月飛逝，唯有經典永存。巴斯之行給我們留下美好和難忘的印象。

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